她被U18國手恐嚇告上警局 新生代火球男疑為恐怖情人

U18世界盃棒球國手傳訊恐嚇前女友，女子昨至樹林警分局報案，對前男友提告恐嚇、妨害自由。U18世界盃棒球賽示意圖，無關本文。（資料照）

2023/10/18 15:34

〔記者徐聖倫／新北報導〕一對已分手的情侶在本月9日新北市樹林區山佳火車站發生爭執拉扯，隨後男方當日晚間傳訊恐嚇女子，女子經過一番考慮，昨至樹林警分局報案，對前男友提告恐嚇、妨害自由，警方細查，男子身分甚是特殊，竟是U18世界盃棒球國手。

張姓國手在中華隊擔任投手，球速可達154公里，是新生代火球男，也被不少國外球探肯定，可說是台灣隊的明日之星。而張男9日晚間6時許與前女友劉姓女子在山佳火車站爭吵拉扯，爭吵內容為劉女認為張男對感情非常不忠誠，多次劈腿其他女孩，而張男疑似不願分手，2人於是吵了起來。

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吵完後劉女返家，張男又稱要到劉女家裡拿回他的獎盃、衣服等物，2人在劉女家見面又發生推擠，甚至獎盃都被摔破，張男不願離去，直到劉女報警，警方趕抵後張男才被勸離。

隨後劉女手機又接到一連串恐嚇訊息，張男對她稱「我要找人來你家」、「妳不知道我生氣時會怎樣」、「妳會完蛋」等語，劉女心生畏懼，經過多日考慮，昨日前往樹林警分局報案，警方目前已調查，目前正通知張男前往應訊。

另劉女也在個人社群控訴張男劈腿多女，且不顧女方堅持不戴套，甚至還讓劈腿女子懷孕等，對此警方表示，沒有接獲相關報案，故無法證實劉女的其他指控。

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