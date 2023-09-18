基隆酒吧亮槍男交保還敢嗆店家 檢起訴建請從重量刑

警方前往陳男家中將他壓制，並起出槍械及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

2023/09/18 15:10

〔記者吳昇儒／基隆報導〕22歲陳姓男子上月初在基隆某音樂酒吧消費，只因冷氣不冷，就亮槍恐嚇店家，以3萬元交保後，竟在IG貼出影片對店家嗆聲，警方再逮人送辦。事後，陳男又與計程車司機有行車糾紛，出言恐嚇，終被法官裁定羈押。基隆地檢署近日偵結陳男涉及的2起案件，依恐嚇、妨害自由等罪將他起訴，並建請法官從重量刑。

檢警調查，陳姓男子4日凌晨到基隆某音樂酒吧消費，疑似酒後嫌棄店家冷氣不夠涼，便進到吧檯內想要調整冷氣開關；因遭到店家阻止，惱羞成怒拿出包包內的手槍，頻拉滑套將子彈上膛，作勢開槍，恐嚇店家，還嗆「天道盟大哥（芋粿）是我叔叔、我是太陽會」，過程不斷叫囂，嚇壞店內酒客。

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警方獲報後，立刻調閱監視器採證，並鎖定男子身分，10日晚間掌握陳男返回仁愛區住處後，將身高185公分、體重逾百公斤的陳男壓制在屋內地板，並在屋內鞋盒內搜出陳所持有的空氣手槍1枝及1個彈匣、槍身等槍支零組件（另案偵辦中）。

陳男獲3萬元交保後，竟在IG貼影片嗆聲，「勇怕強，強怕狠，狠怕沒天良，沒天良最怕神經沒正常，林北一定去找你，你挫底等」，對店家二次嗆聲，並在影片中附註「解除成就24小時內無罪釋放」。

店家害怕遭到報復再次報警，警方則再次將陳男拘提到案，並依恐嚇罪嫌函送法辦，此次則被裁定6萬元交保。

陳男交保後，又於8月13日晚間在忠四路與計程車司機發生行車糾紛，竟嗆對方「你不知道我是誰嗎？」並稱頭條新聞上說的開槍陳姓男子就是自己，還拿刀對著計程車司機揮舞，還罵三字經並折壞計程車的後照鏡。檢察官8月22日指揮警方傳喚陳男到案後，當場逮捕並向法院聲請羈押獲准。

檢察官偵訊時，陳男坦承所有犯行，表示自己確實有上傳影像對店家嗆聲，也有與計程車司機發生口角衝突。

檢察官偵訊後，認定陳男上傳影像恐嚇店家及亮刀恐嚇、辱罵計程車司機，並折毀後照鏡，已經涉犯恐嚇、公然侮辱、毀損等4罪，依法將他起訴，並請法官審酌陳男9日內反覆恐嚇民眾多次，顯漠視法秩序規範，對大眾造成恐慌，請予以重量刑，以儆效尤。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

陳姓男子在酒吧內亮槍對著店家嗆聲。（基隆市議員曾怡芳提供）

陳姓男子在酒吧內亮槍對著店家嗆聲。（基隆市議員曾怡芳提供）

警方前往陳男家中將他壓制，並起出槍械及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

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