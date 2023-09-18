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不滿被按喇叭……小客車駕駛超車又逼車 還抱小孩亮槍恐嚇

20歲陳姓、19歲王姓男子分騎機車到桃園蘆竹大古山看夜景，半途險遭一輛超車小客車擦撞，只是按喇叭向對方示警，卻遭逼車還亮槍恐嚇，離譜的是，惡煞當時手上還抱著小孩，圖為事發路段。（記者鄭淑婷翻攝）

20歲陳姓、19歲王姓男子分騎機車到桃園蘆竹大古山看夜景，半途險遭一輛超車小客車擦撞，只是按喇叭向對方示警，卻遭逼車還亮槍恐嚇，離譜的是，惡煞當時手上還抱著小孩，圖為事發路段。（記者鄭淑婷翻攝）

2023/09/18 13:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕20歲陳姓、19歲王姓男子分騎機車到桃園蘆竹大古山看夜景，半途險遭一輛超車小客車擦撞，只是按喇叭向對方示警，卻遭逼車還亮槍恐嚇，離譜的是，惡煞當時手上還抱著小孩，蘆竹警分局表示，17日已通知涉案的林姓男子到案，並查扣瓦斯空氣槍1把，初步檢視未具殺傷力，但仍依規定送鑑驗，訊後依妨害自由、恐嚇等罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

陳、王2人於16日深夜10點多，分騎2輛機車欲到太古山，途經蘆竹區山林路三段、赤塗路口，林男駕駛小客車超車時，險些擦撞到機車車身，陳男按喇叭示警，林男遭到逼車，王男趁隙離開，豈料，王男在基傑路與外社街口再次遇到林嫌，遭林嫌手持瓦斯槍恐嚇並嗆「你是不是很囂張」，而林嫌手上還抱著小孩，事後陳、王2人到派出所報案。

蘆竹警分局表示，已於17日通知林嫌到案，並查扣瓦斯空氣槍1把，經初步檢視該槍支為灌裝瓦斯、填充BB彈的空氣槍，未具殺傷力，但仍依規送請鑑驗，訊後依妨害自由、恐嚇等罪嫌，將林嫌函送桃園地檢署偵辦，也籲駕駛勿因一時行車糾紛而逞強、相互傷害，引發刑事案件得不償失。

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