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中東情勢再升高 德黑蘭國際機場所有航班取消

伊朗首都德黑蘭的伊瑪目霍梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）廣播告訴旅客，所有航班都已經取消，並指示所有旅客離開機場。（圖擷自「@iraninarabic_ir」X）

伊朗首都德黑蘭的伊瑪目霍梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）廣播告訴旅客，所有航班都已經取消，並指示所有旅客離開機場。（圖擷自「@iraninarabic_ir」X）

2024/04/19 12:34

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列當地時間19日凌晨反擊空襲伊朗，社群平台傳出1段影片，伊朗首都德黑蘭的伊瑪目霍梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）廣播告訴旅客，現在所有航班都已經取消，並指示所有旅客離開機場。

綜合外媒報導，美國官員向《CNN》證實，伊朗第3大城伊斯法罕（Isfahan）機場附近當地時間19日凌晨發生爆炸，以軍空襲擊中伊朗境內某處。

據《以色列時報》報導，社交平台瘋傳1段影像可見，德黑蘭的伊瑪目霍梅尼國際機場廣播提及，現在所有航班已經取消，同時請所有旅客離開機場。

伊朗某間機場公司公共關係主管向「邁赫爾通訊社」（Mehr）透露，飛往德黑蘭、伊斯法罕（Isfahan）、設拉子（Shiraz）等城市，以及西部、西北部與西南部機場的所有航班都已暫時停飛。

據伊朗國家通訊社《IRNA》報導指出，伊朗已在多個地區啟動防空系統，以防範潛在性的空中威脅；有關當局稱，截至目前為止，還未接獲任何空中威脅引起大規模襲擊或爆炸，在伊斯法罕擁有重要核武設施的重要省份進行廣泛性檢查表明，所有敏感的軍事和安全設施仍安全，無任何事件通報。

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