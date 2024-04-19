為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

核設施若遭以色列攻擊 伊朗嗆「將發展核武」

伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官表示，若以色列對伊朗核設施採取行動，以色列的核設施將同樣淪為攻擊目標。示意圖。（路透資料照）

伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官表示，若以色列對伊朗核設施採取行動，以色列的核設施將同樣淪為攻擊目標。示意圖。（路透資料照）

2024/04/19 11:34

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗13日對以色列發動大規模無人機和飛彈襲擊，導致中東緊張情勢升溫。伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）一名指揮官近日強調，若以色列對伊朗核設施採取行動，以色列的核設施將同樣淪為攻擊目標，且德黑蘭可能因此發展核武自保。

綜合媒體報導，伊斯蘭革命衛隊指揮官、德黑蘭核安全負責人哈克塔拉布（Ahmad Haqtalab）接受伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）訪問時透露，已鎖定以色列境內的核設施。

哈克塔拉布並稱，「猶太復國主義政權（以色列）對伊朗核設施的威脅，將促使我們重新審視核戰略思想（nuclear doctrine），可能一改我們先前的政策。」

伊朗此前堅稱，其核子計畫是以和平為目的，德黑蘭無意擁有核武。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾說，「製造和儲存核彈是錯誤的，使用核彈是非法的」。不過，哈米尼2022年7月曾告訴半島電視台（Al Jazeera），伊朗有能力製造核武。

美國、以色列和許多西方情報機構均指出，伊朗的核設施遠超出和平所需，並正與先進的彈道飛彈搭配使用。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）去年表示，伊朗提煉濃縮鈾的進展、核飛彈系統的研發進度，「正以令人憂心的速度成長」。

伊朗13日首度對以色列本土發動空襲後，西方國家紛紛呼籲以色列政府保持克制，以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）17日仍強硬表示，「以色列將採取一切必要措施保衛自己。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
西方籲克制 納坦雅胡堅稱「以色列將保衛自己」
2024/04/18 07:45

西方籲克制 納坦雅胡堅稱「以色列將保衛自己」
以色列飛彈回擊！伊朗第三大城、核子重鎮傳遭轟炸
2024/04/19 10:45

以色列飛彈回擊！伊朗第三大城、核子重鎮傳遭轟炸

國立中央大學公開徵求推薦第九任校長候選人
99％飛彈與無人機被攔截 美白宮：伊朗自詡「軍事強國」卻破功
2024/04/15 07:52

99％飛彈與無人機被攔截 美白宮：伊朗自詡「軍事強國」卻破功
批評西方各國「雙標」 艾多根：要負責的是納坦雅胡
2024/04/17 08:04

批評西方各國「雙標」 艾多根：要負責的是納坦雅胡

綠牌這個最好騎Gogoro JEGO代步新首選
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播