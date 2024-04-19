核設施若遭以色列攻擊 伊朗嗆「將發展核武」

伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官表示，若以色列對伊朗核設施採取行動，以色列的核設施將同樣淪為攻擊目標。示意圖。（路透資料照）

2024/04/19 11:34

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗13日對以色列發動大規模無人機和飛彈襲擊，導致中東緊張情勢升溫。伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）一名指揮官近日強調，若以色列對伊朗核設施採取行動，以色列的核設施將同樣淪為攻擊目標，且德黑蘭可能因此發展核武自保。

綜合媒體報導，伊斯蘭革命衛隊指揮官、德黑蘭核安全負責人哈克塔拉布（Ahmad Haqtalab）接受伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）訪問時透露，已鎖定以色列境內的核設施。

請繼續往下閱讀...

哈克塔拉布並稱，「猶太復國主義政權（以色列）對伊朗核設施的威脅，將促使我們重新審視核戰略思想（nuclear doctrine），可能一改我們先前的政策。」

伊朗此前堅稱，其核子計畫是以和平為目的，德黑蘭無意擁有核武。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾說，「製造和儲存核彈是錯誤的，使用核彈是非法的」。不過，哈米尼2022年7月曾告訴半島電視台（Al Jazeera），伊朗有能力製造核武。

美國、以色列和許多西方情報機構均指出，伊朗的核設施遠超出和平所需，並正與先進的彈道飛彈搭配使用。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）去年表示，伊朗提煉濃縮鈾的進展、核飛彈系統的研發進度，「正以令人憂心的速度成長」。

伊朗13日首度對以色列本土發動空襲後，西方國家紛紛呼籲以色列政府保持克制，以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）17日仍強硬表示，「以色列將採取一切必要措施保衛自己。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法