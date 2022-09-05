瓦解暴力犯罪集團逮9嫌 首腦管理成員拿鋁棒體罰

警方查扣暴力犯罪集團的鋁棒等器械。（警方提供）

2022/09/05 16:58

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警二分局接獲民眾報案指有1名20歲葉姓男子因賭債、金錢糾紛遭人恐嚇，甚至遭受毆打傷害情事，警方歷經數月蒐證，近日由台南地檢署指揮南市第二、第一、第四、歸仁分局及刑警大隊等單位，兵分多路分別到台中及台南等地拘提及搜索，檢肅治平對象周姓嫌犯等9人到案；主嫌周男、佘男兩人被收押禁見。

警方調查此不法暴力討債組織主嫌為壯大其組合聲勢，除會集合組織內成員對外聚眾鬥毆、尋仇外，會拍攝刀械等武器來展示組織的武力；主嫌為管理組織旗下成員，也經常拿鋁棒體罰組合內不聽話的成員。

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南市警二分局為求瓦解該犯罪集團繼續犯案，展開調查蒐集事證及抽絲剝繭、比對分析影像，發現本案嫌疑人共約有10人涉案，即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經過數月調查，結合3個警分局及刑警大隊警力先後查緝9名共犯到案，並查扣主嫌及不法組織成員隨身帶在身上的刀械、鋁棒及辣椒水等，瓦解此暴力犯罪集團。

警方訊後依組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇罪嫌及洗錢防制法等移送南檢偵辦。2名主嫌周男（26歲）及佘男（23歲）因犯罪嫌疑重大，檢察官向台南地院聲請羈押禁見兩名主嫌獲准。

警方查扣暴力犯罪集團使用的刀械、球棒、手機及疑似犯罪所得。（警方提供）

警方壓制暴力犯罪集團成員。（警方提供）

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