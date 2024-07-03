15類樹種異戊二烯排放率高不建議種植清單惹議將廢止

針對15種不建議種植樹種清單爭議，環境部今（3）日與農業部及學者召開會議討論，環境部近日將廢止該函文，並強調未來會加強與林業單位和學者共商解決空污問題。（環境部提供）

2024/07/03 14:37

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部近日發函給各部會及地方政府，指有15樹種異戊二烯排放率高，容易衍生臭氧致影響空氣品質，若無特殊考量建議避免選擇種植，引發森林學界批評。環境部今（3）日與農業部及學者召開會議，環境部長彭啓明表示，將廢止該函文，也向清單考慮不夠周延讓林業界誤會致歉，強調未來會加強與林業單位和學者合作解決空污問題。

環境部之前委託成功大學收集國內外文獻，整理出台灣15種高排放異戊二烯的樹種，包含銀葉樹、烏心石、楓香、豬腳楠、台灣肖楠、水黃皮、水柳、福木、棋盤腳、野牡丹、土沉香、槲樹、刺桐、鴨腳木、厚殼桂。環境部依此報告內容，上週行文給各部會及地方政府，新種植樹種建議避免選擇這15類樹種。

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環境部長彭啓明今表示，因前份函文造成林業界困擾，近日就會廢止前文並行新函文給地方，也強調環境部並沒有禁止任何樹種的種植，植物為因應外在光化環境一定會增加異戊二烯，提高自身抗熱與抗蟲性，異戊二烯其實就是芬多精的成分之一，對人體無害，但異戊二烯在高溫或強日照等條件之下，確實容易和工廠或車輛排放的氮氧化物結合，造成臭氧濃度提高。

彭啓明也針對之前考慮不夠周延，引起林業界誤會致歉，表示環境部會和農業部、學研單位共同進行科研合作和調查，探討樹種與環境之間的影響和可能產生的空污問題，加強空氣品質管理。

彭啓明也說明，30多年前美國就發現植物光化反應產生的異戊二烯和環境中的氮氧化物結合後，會造成臭氧濃度增加現象，只不過植物和汽機車誰因誰果在科學上仍有很多爭論；台灣某些風景區如陽明山，天氣好時臭氧濃度偏高，未來可能可以採取鼓勵電動車才能上陽明山，減少燃油車進入、削減臭氧，不談樹種，今天的會議可以說是環工界與植物界合作的開始。

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