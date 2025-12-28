為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    合歡山武嶺有民眾騎馬賞雪 南投警依道交條例開單舉發

    2025/12/28 15:44 記者王錦義／花蓮報導
    合歡山降雪吸引許多民眾上山賞雪，有民眾騎馬賞雪遭警方取締。（太管處提供）

    合歡山降雪吸引許多民眾上山賞雪，有民眾騎馬賞雪遭警方取締。（太管處提供）

    受到強烈大陸冷氣團影響，台灣多座高山地區出現降雪或冰霰現象，吸引許多民眾上山賞雪。不過有民眾向太魯閣國家公園管理處反映，在合歡山公路最高點武嶺亭看到有人騎馬賞雪，太管處今指出，與保七總隊第九大隊合歡小隊前往巡查了解，初步認為有違反道路交通管理處罰條例疑慮，現場南投縣政府警察局仁愛分局翠峰所警員已依道路交通管理處罰條例製單舉發。

    太管處指出，依據國家公園法第13條第8款及太魯閣國家公園區域內禁止事項規定：「禁止攜帶寵物進入生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區（公路沿線除外）］。除聚落範圍外，禁止攜帶未使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施之寵物進入遊憩區或一般管制區」，民眾攜帶馬匹至遊憩區雖無違反禁止事項，但是否違反停車場相關規定將進行確認。

    太管處說，武嶺停車係屬太魯閣國家公園遊憩區，民眾攜帶馬匹至停車場，是否違反停車場相關規定、以及是否有做好適當防護，太管處將偕同相關單位共同確認，如確定有違反禁止事項之規定，最高可處罰鍰新台幣3000元。另外根據「道路交通管理處罰條例」，在道路上疏縱或牽繫禽畜妨害交通者，可處300元以上、600元以下罰鍰。

    太魯閣國家公園管理處呼籲，轄區步道、生態保護區、史蹟保存區及特別景觀區禁止攜帶寵物進入，一旦發現違規事項，查證屬實將依法開罰。太管處亦持續聯合保七總隊第九大隊加強巡邏取締，請所有遊客上山時遵守國家公園法相關規定、注意自身安全，以維護高山生態環境及其他遊客賞景權益。

