柯文哲委屈稱不知雇用的人會自行調整帳目 多名資深會計師怒轟！

前民眾黨主席柯文哲。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲身陷京華城、政治獻金假帳等弊案。針對做假帳爭議，昨天（27日）他出席黃國昌參選新北市長造勢活動時又將鍋全部推給會計師端木正，一副委屈稱「花錢雇一個會計師，結果他竟然會自己調整帳目」，引發外界熱議。不少會計師同業在網上發文砲轟，政治粉專「柯粉的超譯天地」今天（28日）也怒斥柯文哲根本是在唬爛！

黃國昌昨天舉辦「為新北應援x DO THE BEST」活動，邀請到柯文哲擔任壓軸助講嘉賓。柯文哲上台致詞時，主動提到假帳爭議，相當委屈地說他沒有想到請一個會計師來做帳，結果對方竟然會自行調整帳目，最後鬧上新聞，「其實我們當時也很害怕你知道嗎？奇怪，是不是內部有人污了錢了，不過後來查一查發現還好，帳目、錢都沒有問題，只是帳目亂掉了。所以在整理好帳目後，我們就出來開記者會……。」

不過去年民眾黨針對假帳開的記者會，非但沒有對外界解釋清楚相關質疑，反而「越補越大洞」，愈想解釋愈發疑雲重重，最後不了了之。

看到柯文哲到現在還覺得自己是所託非人，將所有錯推給會計師，有不少自稱在會計師這一行從業多年的網友發文砲轟，「從事會計20年，我只想說，會計師事務所不可能會主動幫你做假帳的，因為他不是主要得益者，所以你不要公然唬爛，騙一些沒有知識的人！」、「我在會所工作超過12年，不太可能會有一個會計師會在無對價關係，冒著執照被廢止失業、被抓去關一輩子的高風險幫客戶做假帳，停止對會計師潑髒水！會計師針對高風險客戶都會有因應機制或是乾脆不承接案子（尤其是政治人物），不懂會計師事務所產業及其風險運作機制，就不要瞎扯！」、「哪一個會計師會賭上年收入上百萬甚至可能上千萬的執照，去幫一個只給他幾萬塊作帳費的客戶做假帳？」

粉專「柯粉的超譯天地」今天也PO文：「會計的專業是什麼？大家都誤以為是『記帳』，其實根本不是，而是依照會計準則去審核，分別認列帳務的歸屬，供作各種決策分析。所以柯文哲在那邊拗說會計師亂調帳目，根本在唬爛。亂調帳目，就會有錢流去木可再流去你柯文哲戶頭？那麼好，都你獲利？根本是上下其手中飽私囊，最後搞出一堆爛帳，收入支出怎麼對也對不平，那些虛報支出的部分憑證也不齊，端木正當時基於他對你柯文哲的信仰想盡辦法幫你以各種名義遮掩，但那麼大的洞真的不知道要怎麼遮，結果當然是一被挖下去就整個大爆炸。」

