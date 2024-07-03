1週爆2次食安事件！基隆廟口老店天一香 遭勒令停業

基隆廟口百年老店天一香滷肉飯1週被爆2次食安問題，衛生局要求立即停業改善。（記者盧賢秀攝）

2024/07/03 14:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆廟口百年老店天一香滷肉飯再次被爆料有食安問題，民眾在外帶肉羹湯的肉羹裡咬到透明塑膠物，1週內被爆2次食安事件，衛生局人員前往稽查，食材和環境抽查沒有異常，衛生局仍要求業者停業，復查合格後才恢復營業

老闆娘邊哭邊說，已儘全力改善清潔流程，每天緊盯員工衛生條件，對於民眾吃到塑膠條他們也很疑惑。

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基隆廟口老店天一香滷肉飯，日前有客人在油豆腐裡發現蟑螂，雖然油豆腐不是店家自已做的，他們也概括承受，並依衛生局要求做好環境清潔改善。

昨晚又有民眾在臉書上PO文，在天一香外帶肉羹湯的肉羹裡咬到透明塑膠物，衛生人員今天再度到天一香稽查，查驗了後場的工作環境。

老闆娘今天邊說邊哭，對於昨晚為何會有人吃到塑膠條，感覺很疑惑，在所有烹煮流程、器皿都沒有用到塑膠類的物品，她看到也嚇了一大跳。

他說認壓力很大，上週事件後，生意少了2到3成，他們也去檢視每一個衛生流程，老闆每天盯員工衛生條件，前場後場都全面改善， 食材等都很小心。

衛生局副局長郭香蘭說，衛生局人員到現場稽查，在食品製成及抽查食材、原料並沒有異常，為確保民眾飲食安全，已要求業者立即停止作業及販售，加強環境衛生改善，待複查合格後方可復業；若業者未改善者，將依法裁除6萬到2億元。

基隆市衛生局人員到廟口天一香滷肉飯稽查環境與食材。（記者盧賢秀攝）

基隆市衛生局人員到廟口天一香滷肉飯稽查環境與食材。（記者盧賢秀攝）

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