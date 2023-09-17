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投資KTV欲撤資反遭毆 施暴業者否認竹聯豹堂背景……獎盃打臉

雙方談判破裂，廖一方圍毆被害人。（圖由警方提供）

雙方談判破裂，廖一方圍毆被害人。（圖由警方提供）

2023/09/17 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕在台中市經營三百暢飲KTV酒店的廖姓男子，對外自稱是竹聯幫豹堂台中分會副會長，因不滿林姓股東欲撤資竟揪眾圍毆，警方獲報循線帶回廖等5人，廖否認有幫派身分，卻遭他自己署名送給得力幹部的紀念獎盃打臉，訊後依組織犯罪條例等罪嫌送辦，檢方也在15日偵結起訴。

台中市刑大偵二隊去年間接獲林姓被害人報案，表示經介紹認識經營三百暢飲KTV酒店的42歲廖姓男子，廖男不斷宣稱酒店利益豐厚，前景可圖邀請入股，在廖男不停遊說下，他決定拿出120萬元投資，一開始廖男每個月都會將營收帳目做得一清二楚，分紅也都順利入袋，但過一陣子後即浮現帳目不清等狀況。

林男為此要求查帳，反遭廖男嗆聲退股，且不願歸還投資款項，雙方為此相約一間燒烤店談判，討論撤資相關事宜，未料談判結束後不僅沒有共識，還起了口角，廖男遂打電話找旗下幹部及員工到場，一起圍毆林男，並恐嚇不得索討投資款項，林心生畏懼向警方尋求協助。

警方獲報立即與第一分局共組專案小組，並報請檢方指揮偵辦，發現廖男除經營KTV，平日如遇到需溝通協調的事情時，會自稱「竹聯幫豹堂台中分會副會長」，由旗下聘任之幹部、員工出面處理糾紛，甚至還會以竹豹企業台中分會副會長名義，製發顧問紀念獎盃給得力幹部。

案經蒐證完備後，警方持搜索票帶回廖等涉案5人，查扣球棒、木刀、手機、監視器等證物，訊後全案依妨害自由、傷害、恐嚇、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，檢察官近日偵結後認廖男等5人犯罪事證明確，依法提起公訴在案。

台中市刑大表示，將持續針對幫派公開活動與相關衍生犯罪展開全面打擊，並落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」系統性掃黑策略，運用區域聯防、跨區整合擴大打擊黑道幫派，對於危害社會治安的各類犯罪必嚴加究辦，使民眾享有安居樂業生活。

警方將廖男拘提到案。（圖由警方提供）

警方將廖男拘提到案。（圖由警方提供）

廖以竹豹企業台中分會副會長名義，製發顧問紀念獎盃給得力幹部。（圖由警方提供）

廖以竹豹企業台中分會副會長名義，製發顧問紀念獎盃給得力幹部。（圖由警方提供）

警方將廖男等5人移送法辦。（圖由警方提供）

警方將廖男等5人移送法辦。（圖由警方提供）

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