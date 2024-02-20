朱國榮潛逃被通緝涉土地糾紛再卡一案 士檢偵辦將傳地主

棄保潛逃朱國榮因多年土地糾紛，經地主去年底提告，負責承辦的士檢已分「他」字案調查中。（資料照）

2024/02/20 14:25

〔記者溫于德／台北報導〕棄保潛逃被通緝的國寶集團總裁朱國榮，因多年前土地糾紛，被一名地主提起刑事告訴，朱一度獲不起訴確定，然負責承辦的士林地檢署因接獲新事證，加上地主去年底再度提告偽證、背信、詐欺等罪，士檢決定分「他」字案重起調查。

全案源於，一名地主在2006年間與朱國榮旗下的土地開發公司合作一起北市土地開發案時，地主將土地售予朱未久，雙方便發生款項糾紛，地主後來更懷疑朱在檢方偵查時作出偽證，決定對朱提起刑事偽證、背信、詐欺等罪。

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另外，地主懷疑朱國榮藉由其他公司多次轉手土地，藉此抬高土地價格，導致朱的土地開發公司受有損失，決定再告發朱涉嫌違反證券交易法中特別背信罪。士檢預計本週四傳喚地主到案說明。

朱國榮因涉入龍邦、台壽保炒股等案，2023年3月被高等法院依違反證交法各判刑8年及16年，並諭知4億元重保，朱已上訴最高法院。

然朱國榮卻於2023年9月7日下午3時到派出所報到後，人間蒸發，朱同月23日被高院發布通緝並末入其交保金；加上朱因他案已繳給北院的1億元保金，因此總計5億餘元的保證金均被沒收。

據悉，國內檢警原本掌握朱國榮逃往澳洲，後來傳出朱已轉往中國，在廣東及上海等地活動；至於近日有消息指朱可能在中國落網，經刑事警察局透過管道向中國公安查證，尚未獲得回應。檢方另依職權審查後，已啟動廢止並註銷外逃要犯護照程序。

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