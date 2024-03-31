侵占老闆30筆土地不還 老員工觸犯背信、偽證等罪判刑4年

基隆地院近日審結，依背信、偽證等罪判處張男有期徒刑4年，不法所得沒入。（記者吳昇儒攝）

2024/03/31 14:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕開設公司的曾姓老闆多年前購買30筆位於新北市貢寮區的土地，向有自耕農身分的張姓員工「借名登記」。未料，張男為侵占土地，佯稱土地所有權狀遺失，陸續重新申請，並向法官謊稱無借名購地情形，侵害曾男繼承人權益。繼承人們便對張男及其女提告。基隆地院近日審結，依背信、偽證等罪判處張男有期徒刑4年，不法所得沒入。

檢方調查，曾姓老闆於1977年起陸續在貢寮地區購買農地，但這批土地只能登記在自耕農名下，曾男便找來具備身分的張姓員工幫忙，將30筆土地登記在其名下；並要求對方，若家中有需要時，必須無償歸還，但在那之前可讓張男使用，土地所有權狀則由曾妻保管。

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但曾姓老闆於1987年過世之後，張男及其大女兒明知土地所有權狀保存在曾家，卻於2006年至2010年間，陸續到地政事務所謊報土地所有權狀遺失，並申請補發；公務人員在不知情的情況下，將不實事項登載於公文書上，讓張家取得土地所有權狀。過了幾年，張男因要領取勞保月退金，在未經過曾家同意下，又將部分土地過戶給妻、女。

而於2016年間，因該片土地發生糾紛，張男向法官否認有借名購地問題。事後，曾家繼承人便提出訴訟，要求張男歸還土地。

張男及其女兒的共同辯護人指出，曾男及其子女自始自終均未取得系爭土地所有權，因此法官審理時，詢問是否為曾男借名登記在張男名下，張均回答沒有，事實上也無地移轉登記情事，並無偽證罪問題；而張男轉移土地給女兒，該批土地本來就是他所有，與曾男及其子女無關，縱使借名登記契約原本為有效，也早已罹於時效。

張男及其女兒則於偵查時及法院審理時坦言，該批土地並非張家所有，而是借名登記。

曾家長子則提出原本放置在母親手中的土地權狀作為證據，並稱當時有跟張男簽署切結書，證明當初是曾家借張男之名購買30筆土地。

法官審理後，認定張男觸犯背信、使公務員登載不實、偽證等罪，判處有期徒刑4年；其女兒則依觸犯背信、使公務員登載不實等罪，分別判處有期徒刑2年6月到3年6月不等徒刑，不法所得沒入。曾家則可逕向執行管轄機關檢察官，聲請發還該批土地。

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