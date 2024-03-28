36年前合買農地 借名登記 催討22年無果 打官司要回

周男與楊男合買農地，周把一半土地所有權借名登記給楊，後來楊拒絕歸還，周提告獲一審判楊要歸還那一半土地所有權。農地示意圖與本案無關。﹛資料照）

2024/03/28 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕周姓男子與楊姓友人卅六年前合資購買台南市一處農地，兩人各有一半的土地所有權，當時周把自己的地借名登記在楊男名下。二○○二年該筆土地重測分割後，周想將土地拿回來登記自己名下，未料長達廿二年期間多次催討，楊都置之不理，只好打官司訴請終止借名登記；台南地院認為借名契約在周送達起訴狀給楊時效力即終止，近日判決楊男把一半所有權登記還給周男。

土地重測分割 要求歸還一半土地

周男主張，與楊男於一九八八年間約定共同出資購買台南市某區三筆農地，由楊出面向許姓地主買下，兩人各自拿出一半土地價款一七三萬多元、各取得一半土地所有權，當時他把自己的一半土地借名登記在楊男名下。

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該三筆土地於二○○二年四月經過重測與分割，由楊取得全部土地，周男因此屢次要求楊把一半土地所有權移轉登記給他，但楊不理會，周男眼見多年下來討不回土地，決定把起訴狀送達給楊，循法律途徑表明要終止借名登記契約。

終止借名登記 起訴狀送達即生效

南院審理時，周提出支票、不動產買賣契約書、合約書、土地所有權狀、土地登記謄本等，證明擁有一半土地，楊男完全不出面或提出書狀說明，法官依此認定兩人之間確有借名契約。

法官表示，該借名契約在周的起訴狀送達楊男時效力已終止，可類推適用民法委任關係，周請求將一半的土地移轉登記還給他，於法有據，應予准許；還可上訴。

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