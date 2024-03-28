合買農地借名登記險被吞》早期自耕農才可買農地 衍生借名登記爭議

周男與楊男合買農地借名登記給楊，後來楊拒絕歸還，周提告獲一審判楊要歸還那一半土地所有權。圖為示意圖與本案無關。（資料照）

2024/03/28 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕周姓與楊姓男子三十六年前合買台南市一處農地，各取得土地一半所有權，當時周把自己所有的土地借名登記在楊男名下，後來土地重測分割，周要不回土地，只好對簿公堂。對於合買農地借名登記遭賴帳的問題，律師江信賢指出，早期私有農地登記，依據土地法第三十條規定，必須登記在能自耕者為限，所以實務上常出現借名登記情形，也就是無自耕能力者買農地會登記在能自耕者名下，建議要訂定書面契約。

後上述法令在二○○○年一月二十六日修正，只要符合區域計畫法或都市計畫法有關土地分區管制相關規定，就可以登記，不再以自耕者為限。所以過去對此農地的借名登記，在實務上常常產生爭議。

請繼續往下閱讀...

民法上屬無名契約的一種

江信賢表示，正因借名登記在民法上是屬於無名契約的一種，俗稱借人頭，也就是將自己的財產，登記在別人人頭名下的一種約定，不以簽定書面為必要，所以不管是動產或者不動展借名登記在他人名下，實務上常和贈與的法律關係產生爭議，導致親子、配偶或情侶在事後反目成仇，時有所見聞。

律師︰約定書面契約確保權益

對於借名登記，江信賢建議最好還是要有書面契約，有書面約定好雙方的權利義務關係，或者借名登記期間有無報酬、可否終止、稅金歸屬、如何返還等相關問題，約定清楚，才不會未來針對該財產究竟只是單純的借人頭登記，還是已經贈與該人頭而爭執不休，如此也可以確實保障雙方的權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法