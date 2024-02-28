設路障要建商200萬元買畸零地 地主獲判無罪原因曝

高等法院台中分院認為黃男的行為，縱使違反都市計畫法，也應由主管機關處罰，判決黃男無罪確定。（記者張瑞楨攝）

2024/02/28 16:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕一家建商指控，彰化縣黃姓男子繼承一小塊土地，該土地位於建商建案騎樓前（畸零地），屬都市計畫道路用地，黃男架圍籬阻礙通行，要求建商用200萬元買下土地，之後雖拆圍籬，卻破壞地面堆置混凝土塊阻礙通行，彰化地檢署提起強制罪（不作為犯）公訴，彰化地院一審與台中高分院二審卻都認為，黃男行為不符合強制罪的暴力要件而判無罪，全案確定。

判決書指出，建商指控說，黃男繼承彰化縣線西鄉一處土地，此土地位於該建商的建案騎樓，是對外通行必經之地，也是都市計畫道路用地，依都市計畫法規定，不得從事非道路的使用，黃男卻在2020年7月，先是架設圍籬，建商協商時，黃男拒絕移除，還要求用200萬元買下土地，建商遂於2021年向彰化縣政府提出檢舉，黃男才在同年2月8日，在線西鄉公所勘查前將圍籬移除。

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不料，事隔2天，黃男又在同年月10日，雇工把此土地的地面混凝土打碎，將混凝土塊（水泥塊）堆置地面，嚴重妨害建商等人的通行權利，建商再向線西鄉公所檢舉，公所同年4月通知黃男恢復原土地狀態，黃男拒不移除，彰化地檢署偵查後，針對黃男雇工敲碎地面混凝土部分不起訴，但針對黃男不移除混凝土塊，認定是「不作為犯」，對黃男提起強制罪公訴。

黃男於彰化地院一審時說，他的土地尚未開闢為道路，不論是設圍籬或打碎破壞地面，建商等人都能從騎樓兩旁走至道路，不影響通行權利，至於他「並未回復原狀」的不作為，他強調，自己並未另外製造任何侵害他人法益的風險。

彰化地院認為，黃男的土地尚未徵收開闢道路，不論是設圍籬或堆水泥塊，建商與建物使用人都能從騎樓兩旁走到道路，至於彰檢認為，黃男用「不作為」（一度不移除圍籬），達到用強暴方式妨害他人行使通行權利，但法官卻認為黃男的不作為，不符合強制罪的強暴概念，判決他無罪。

彰檢上訴二審，並強調黃男妨礙建商等人「正常通行」權利的危險，卻拒不回復原狀，聲明撤銷一審判決，改為適當合法的判決。

高等法院台中分院仍認為，黃男上述行為，縱使有妨礙指定目的（道路）的使用，仍僅是違反都市計畫法，由主管單位處以罰鍰，黃男不構成刑法的「不作為犯」，維持一審無罪判決，全案確定。

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