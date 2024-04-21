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噁！ DIY噴在女布鞋與馬丁靴內 變態男「毀損罪」判拘60日

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/04/21 15:55

〔記者王定傳／新北報導〕簡姓男子去年2度尾隨一名女子小蘭（化名）回家，其中1次竟然在小蘭7樓住處門口，當場DIY噴在她親友的布鞋內，另一次則拿走她的馬丁靴，跑到樓梯間DIY後噴在鞋內歸還，被害者察覺怪異報警處理，新北地院審理後依毀損他人物品2罪，判處簡男拘役60日，可上訴。

檢警調查，有多次公然猥褻記錄的簡男，早在2021年間就盯上小蘭，尾隨她回家，在門口嗅聞她的鞋子等行為。

去年4月16日晚間7時許，至17日凌晨，簡男又跑到小蘭住處門口，當場DIY後，噴在她親友的布鞋內，隔月11日晚間10時許，又再度犯案，這次他換拿小蘭的馬丁靴，跑到樓梯間DIY後噴在鞋內，再放回鞋櫃，被害者察覺怪異報警處理，經警方鑑定，小蘭的兩雙鞋內都有簡男的DNA，簡男亦坦承犯行。

法官判定簡男一行為觸犯公然猥褻及毀損罪，以較重的毀損罪論處，並斥責他為滿足一己私慾，竟在社區大樓電梯口或樓梯間，公然DIY敗壞響社會善良風氣，缺乏尊重他人正確觀念，並以此行為損壞被害者的鞋靴、襪子，所為實有不該，惟念其犯後坦承犯行，尚有悔意，但未達成和解或賠償損害，判拘60日。

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