為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

揪甘心！短裙女慘摔滾燙路面 居民撐傘、水澆雙腿降溫

女子車禍倒地後，有人撐傘防曬傷，還有人拿衣服蓋住短裙女的大腿防走光。 （民眾提供）

女子車禍倒地後，有人撐傘防曬傷，還有人拿衣服蓋住短裙女的大腿防走光。 （民眾提供）

2024/07/20 08:14

〔記者湯世名／彰化報導〕揪甘心！彰化市昨天（19日）發生一起機車與轎車碰撞事故，共乘機車的男女慘摔，由於適逢中午柏油路面滾燙，女子倒地後哀號，附近居民與路人伸出援手，有人撐傘防曬傷，還有人拿衣服蓋住短裙女的大腿防走光，更有民眾以礦泉水澆灌女子雙腿與路面降溫，畫面溫馨感人。

彰化警分局調閱監視器畫面發現，這起車禍事故發生在昨天上午11時22分，1輛轎車由太平街往西方向直行時，與1輛由民生路往北直行的機車發生碰撞，共乘機車的男女當場摔車，男子迅速起身，女子倒地無力起身。

由於適逢中午時間，柏油路面在烈日照射下相當滾燙，附近居民與其他機車騎士見狀紛紛伸出援手，有人拿衣服蓋住穿裙子的女子雙腿，除遮陽外還防止風勢吹拂下走光；有人則撐傘為女子遮住烈日，更有1名民眾當場拿出礦泉水，朝女子的雙腿與路面潑灑降溫。

大家七手八腳做好防曬措施後，消防員也駕駛救護車趕抵現場，騎機車的男子與女子都是手、腳擦傷。轎車車頭受損，機車兩側擦損；初步研判肇事原因為轎車駕駛未依規定讓車，機車騎士則未依規定減速。詳細肇事原因還待警方進一步釐清。

員警協助抬起機車清除車禍現場。 （警方提供）

員警協助抬起機車清除車禍現場。 （警方提供）

機車與轎車在路口碰撞，共乘機車的男女當場慘摔。 （警方提供）

機車與轎車在路口碰撞，共乘機車的男女當場慘摔。 （警方提供）

由於中午柏油路面滾燙，有人撐傘為倒地的女子遮陽防曬傷。 （警方提供）

由於中午柏油路面滾燙，有人撐傘為倒地的女子遮陽防曬傷。 （警方提供）

由於中午柏油路面滾燙，有民眾以礦泉水澆灌女子雙腿與路面降溫。 （警方提供）

由於中午柏油路面滾燙，有民眾以礦泉水澆灌女子雙腿與路面降溫。 （警方提供）

有人撐傘防曬傷，還有人拿衣服蓋住短裙女的大腿防走光，更有民眾以礦泉水澆灌女子雙腿與路面降溫。 （警方提供）

有人撐傘防曬傷，還有人拿衣服蓋住短裙女的大腿防走光，更有民眾以礦泉水澆灌女子雙腿與路面降溫。 （警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
魂斷賽道！阿根廷「9歲重機神童」 首次參加國際賽過彎摔車亡
2024/06/20 22:41

魂斷賽道！阿根廷「9歲重機神童」 首次參加國際賽過彎摔車亡
啦啦隊女神李多慧頂暴雨練重機 驚險摔車畫面曝光
2024/07/08 16:31

啦啦隊女神李多慧頂暴雨練重機 驚險摔車畫面曝光

跟著AI大廠走 南科卓越城自備68萬起
台中騎士吃饅頭自摔 網：彷彿看見饅頭超人
2024/06/11 16:12

台中騎士吃饅頭自摔 網：彷彿看見饅頭超人
好危險！高雄機車載2米長水管上路 2騎士被掃倒慘摔車
2024/06/26 12:48

好危險！高雄機車載2米長水管上路 2騎士被掃倒慘摔車

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
桃園市「組合式減速平台」易摔車？交通局回應論戰這樣說
2024/06/18 19:35

桃園市「組合式減速平台」易摔車？交通局回應論戰這樣說
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播