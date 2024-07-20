揪甘心！短裙女慘摔滾燙路面 居民撐傘、水澆雙腿降溫

女子車禍倒地後，有人撐傘防曬傷，還有人拿衣服蓋住短裙女的大腿防走光。 （民眾提供）

2024/07/20 08:14

〔記者湯世名／彰化報導〕揪甘心！彰化市昨天（19日）發生一起機車與轎車碰撞事故，共乘機車的男女慘摔，由於適逢中午柏油路面滾燙，女子倒地後哀號，附近居民與路人伸出援手，有人撐傘防曬傷，還有人拿衣服蓋住短裙女的大腿防走光，更有民眾以礦泉水澆灌女子雙腿與路面降溫，畫面溫馨感人。

彰化警分局調閱監視器畫面發現，這起車禍事故發生在昨天上午11時22分，1輛轎車由太平街往西方向直行時，與1輛由民生路往北直行的機車發生碰撞，共乘機車的男女當場摔車，男子迅速起身，女子倒地無力起身。

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由於適逢中午時間，柏油路面在烈日照射下相當滾燙，附近居民與其他機車騎士見狀紛紛伸出援手，有人拿衣服蓋住穿裙子的女子雙腿，除遮陽外還防止風勢吹拂下走光；有人則撐傘為女子遮住烈日，更有1名民眾當場拿出礦泉水，朝女子的雙腿與路面潑灑降溫。

大家七手八腳做好防曬措施後，消防員也駕駛救護車趕抵現場，騎機車的男子與女子都是手、腳擦傷。轎車車頭受損，機車兩側擦損；初步研判肇事原因為轎車駕駛未依規定讓車，機車騎士則未依規定減速。詳細肇事原因還待警方進一步釐清。

員警協助抬起機車清除車禍現場。 （警方提供）

機車與轎車在路口碰撞，共乘機車的男女當場慘摔。 （警方提供）

由於中午柏油路面滾燙，有人撐傘為倒地的女子遮陽防曬傷。 （警方提供）

由於中午柏油路面滾燙，有民眾以礦泉水澆灌女子雙腿與路面降溫。 （警方提供）

有人撐傘防曬傷，還有人拿衣服蓋住短裙女的大腿防走光，更有民眾以礦泉水澆灌女子雙腿與路面降溫。 （警方提供）

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