為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

澎湖縣清晨3小時內 接連2起直昇機後送搶命

澎湖駐地直昇機凌晨緊急起飛，將蜘蛛網膜下出血婦女送往台灣。（凌天航空提供）

澎湖駐地直昇機凌晨緊急起飛，將蜘蛛網膜下出血婦女送往台灣。（凌天航空提供）

2024/07/20 08:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（20日）清晨不平靜！澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空3小時內接連接受派遣指令，執行2起直升機緊急醫療後送任務，都是屬於腦部病變重症，必須與時間賽跑搶命。

第一1為三總澎湖分院轉台南成大，一名年約43歲女性，晚間不明原因在家中暈倒，經家屬陪同至部立澎湖醫院進行檢查，部澎給予插管、藥物等治療後，建議家屬轉往三總澎湖分院進行進一步檢查，經三總澎湖分院檢查診斷與部澎相同為蜘蛛網膜下腔出血，需送往台灣本島進行進一步治療，立即申請直昇機緊急醫療後送。該案件於04時34分澎湖起飛起飛、05時整台南機場落地、05時12分台南機場起飛返航。

返航途中又接獲衛福部空審中心通知，望安鄉將軍衛生所一名年約50歲男性，因晚間在家中床上不慎跌落，由119送入將軍衛生所治療，昏迷指數只有3分。因凌天航空前趟任務已在返航途中，經空審中心向衛生所說明情況，並評估轉由空勤執行的時效性及會造成衛生所人力困擾，故待凌天航空航機落地整備後接續執行。

凌天航空前趟任務清晨5時42分澎湖機場落地，台灣中油澎湖機場站立即幫凌天航機進行油料整補，凌天航空於上午6時26分在澎湖機場再次起飛定向三級離島將軍臨時起降場，6時43分將軍臨時起降場落地、6時49分將軍臨時起降場起飛定向澎湖機場、7時02分澎湖機場落地，由澎湖縣消防局救護車進行接駁至三總澎湖分院。

凌天航空三小時內，連續執行二起後送任務。（凌天航空提供）

凌天航空三小時內，連續執行二起後送任務。（凌天航空提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
跨夜2起後送 澎湖醫療直升機來回奔波搶命
2024/07/11 10:19

跨夜2起後送 澎湖醫療直升機來回奔波搶命
孕婦澎湖出現癲癇症狀恐流產 緊急送往台灣治療
2024/07/17 14:54

孕婦澎湖出現癲癇症狀恐流產 緊急送往台灣治療

純喫茶寵粉撒百萬獎 即刮即抽送豪華郵輪行
澎湖1歲半男嬰呼吸衰竭 直升機緊急後送台灣
2024/06/18 17:53

澎湖1歲半男嬰呼吸衰竭 直升機緊急後送台灣
澎湖新冠肺炎傳重症 凌天航空全副武裝後送台中搶命
2024/07/15 15:02

澎湖新冠肺炎傳重症 凌天航空全副武裝後送台中搶命

桃園市政特區頂級A辦新聚落 NFC環球經貿中心企業新門面首選
社會今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播