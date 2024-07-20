澎湖縣清晨3小時內 接連2起直昇機後送搶命

澎湖駐地直昇機凌晨緊急起飛，將蜘蛛網膜下出血婦女送往台灣。（凌天航空提供）

2024/07/20 08:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（20日）清晨不平靜！澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空3小時內接連接受派遣指令，執行2起直升機緊急醫療後送任務，都是屬於腦部病變重症，必須與時間賽跑搶命。

第一1為三總澎湖分院轉台南成大，一名年約43歲女性，晚間不明原因在家中暈倒，經家屬陪同至部立澎湖醫院進行檢查，部澎給予插管、藥物等治療後，建議家屬轉往三總澎湖分院進行進一步檢查，經三總澎湖分院檢查診斷與部澎相同為蜘蛛網膜下腔出血，需送往台灣本島進行進一步治療，立即申請直昇機緊急醫療後送。該案件於04時34分澎湖起飛起飛、05時整台南機場落地、05時12分台南機場起飛返航。

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返航途中又接獲衛福部空審中心通知，望安鄉將軍衛生所一名年約50歲男性，因晚間在家中床上不慎跌落，由119送入將軍衛生所治療，昏迷指數只有3分。因凌天航空前趟任務已在返航途中，經空審中心向衛生所說明情況，並評估轉由空勤執行的時效性及會造成衛生所人力困擾，故待凌天航空航機落地整備後接續執行。

凌天航空前趟任務清晨5時42分澎湖機場落地，台灣中油澎湖機場站立即幫凌天航機進行油料整補，凌天航空於上午6時26分在澎湖機場再次起飛定向三級離島將軍臨時起降場，6時43分將軍臨時起降場落地、6時49分將軍臨時起降場起飛定向澎湖機場、7時02分澎湖機場落地，由澎湖縣消防局救護車進行接駁至三總澎湖分院。

凌天航空三小時內，連續執行二起後送任務。（凌天航空提供）

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