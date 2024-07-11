跨夜2起後送 澎湖醫療直升機來回奔波搶命

凌天航空10日先執行七美傷患後送，送回三總澎湖分院。（凌天航空提供）

2024/07/11 10:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空，10日晚間跨夜執行2起後送任務，因高雄小港機場正在進行跑道施工，無法夜間起降，因此原送高雄的2起案例，一送三總澎湖分院、另一起送台南機場，12小時內完成空中飛人任務，雖然機組員都相當疲憊，但一切以搶救寶貴人命為主。

10日晚間凌天航空接獲七美衛生所通知，一名年約58歲男性不明原因昏迷，緊急申請直升機醫療後送，因高雄機場滑行道夜間施工，故先將該名病患送至三總澎湖分院治療。該名病患家屬表示在家中突然不明原因昏迷，緊急送往七美衛生所搶救，經七美衛生所初步治療後，立即申請凌天航空直升機醫療後送。

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凌天航空10日晚間8時52分澎湖機場起飛、晚間9時34分澎湖機場落地，由救護車接駁至三總澎湖分院。澎湖縣駐地醫療直升機執行完七美衛生所申請直升機醫療後送至三總澎湖分院案件後，凌晨2時許再度接獲部立澎湖醫院申請，12小時內接續執行2趟空中醫療後送任務。

11日凌晨2時許組員休息之際，接獲部立澎湖醫院申請直升機醫療後送，一名63歲男性因顱內出血需緊急送往台灣本島治療，院方初步進行電腦斷層、插管、給藥等檢查治療，交由凌天航空醫療人員後續照護，後送過程中持續使用航空用空針幫浦、航空用生理監視器等進行照護。凌天航空11日2時19分接獲空審中心下令執行，3時15分在台南機場落地，轉由救護車接駁，3時37分病患到達醫院。

11日跨夜，將衛生福利部澎湖醫院病患送往台南。（凌天航空提供）

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