新竹惡男逼拍女友裸照揚言在IG公開 法官判刑9月

新竹惡男逼拍女友裸照揚言在IG公開，被地院判刑。（情境照）

2024/07/20 09:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹27歲吳姓男子僅因與女友小美（化名）吵架，竟強脫衣物拍裸照，事後更惡質地在IG帳號以小美真名張貼「需要影片照片的請盡快聯絡我」，恫嚇要透過網路散布其裸照，新竹地院依脅迫攝錄性影像罪、非法利用個人資料罪、恐嚇等罪將吳男判刑9月。

法官調查，去年7月20日吳男在竹市住處因故與女友小美發生爭執，竟強行扯掉小美衣物，以手機拍攝小美全裸影像，9天後二人發生爭執，吳男以手機聯絡小美，要她須自行拍攝裸照回傳，否則不讓她回2人住處，以此方式脅迫。

請繼續往下閱讀...

小美遂依吳男要求，在新竹市某旅館以手機拍攝自己裸露上半身照片1張（未拍到臉部），再以IG傳給吳男。

事後吳男未經小美同意，逕自在IG帳號網頁上署名小美真實姓名、張貼小美圖像，並上傳小美生活照，且以小美名義張貼「需要影片照片的請盡快聯絡我」、「訊息比較多，會一個一個回覆」。

吳男傳送「但是我跟你保證，我一定會讓你更紅，不是威脅你還是怎樣」、「我真的會想不開做一些你沒辦法接受的事情」、「明天的跟你預告，幫你擋臉」文字訊息給小美，恫嚇要透過網路散布其裸照，致小美心生畏懼，致生危害於生命、身體及名譽安全。

法官審酌吳男僅因與女友口角，不思理性解決，即脅迫拍攝全裸影像，又使她自行拍攝性影像，所為嚴重侵害性隱私，又濫用小美個人資料，偽造小美IG帳號個人頁面，以遂其目的，所為已侵害人格權及IG軟體管理者對於使用者管理正確性，並因不滿小美，竟在不特定多數人得以共見共聞之限時動態下方，公開發表傷害小美文字，顯然欠缺尊重他人人格觀念，且恐嚇小美，使她心生畏懼，所為實屬不該。

最後法官依脅迫攝錄性影像罪、非法利用個人資料罪、恐嚇罪將吳男判刑9月。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法