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台中超商內「口愛」 男女店員「不當嬉戲」......通通解僱

近日網路上流傳一段在超商內口交的影片，經指認地點在台中市，業者證實當事雙方都是店員；圖中超商經比對證實就是影片中的超商。（民眾提供）

近日網路上流傳一段在超商內口交的影片，經指認地點在台中市，業者證實當事雙方都是店員；圖中超商經比對證實就是影片中的超商。（民眾提供）

2023/11/06 13:10

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超商內「口愛」？男上衣蓋女頭部「前後推動」 警追查中

〔記者許國楨／台中報導〕網路近日瘋傳一段疑似在超商內「口愛」的「吞吐片」，片中男方以上衣蓋住蹲地女生的頭，接著開始「前後推動」，有眼尖網友發現地點應在台中市北屯區，轄區警方追查；超商總公司今天回應，片中2人都是店員，於當班時間「不當嬉戲」，將解僱處理，並同步追究加盟店管理責任。

近日網路流傳這段在超商內疑似口交的影片，片中這對男女的年紀看起來都很年輕，一名男子站立面向店內，但上身的T恤特別鼓起，且不時拉開領口往下看，看似十分怪異，幾秒後男子掀起上衣，原來竟有位女子坐著面對他，而且頭還藏在T恤內。

接下來男子似乎意猶未盡，又拉起T恤蓋住女子的頭，還抱著她的頭「前後推動」，但很快又將衣服掀起，行徑相當大膽，當時店外有民眾拍下曖昧畫面轉傳網路，引發網友議論，有眼尖網友透過畫面比對發現，事發超商在台中市北屯區，當地住宅區及商家林立，人潮相當多，而2人行為的地點竟就在超商櫃台前方。

儘管店家否認此事，但轄區第五分局警方則說，不論雙方是自願或被動，此舉恐已涉及公然猥褻，且散布該段影片者，可能觸犯散佈猥褻物，將進一步追查釐清究辦，而事件今天有最新發展，經超商總公司查清後，確認是兩名男女員工於當班時間不當嬉戲，因已造成民眾誤解形成不良印象，將以解僱處理，並同步追究加盟店管理責任。

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