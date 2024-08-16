泰國新任女總理出爐！37歲貝東塔 史上最年輕總理

現年37歲貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）當選成為泰國第31任總理。（歐新社）

2024/08/16 14:37

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國憲法法庭14日以違反道德為由，解除總理賽塔（Srettha Thavisin）的職務。泰國國會眾議院今以319票贊成、145票反對以及27票棄權，選出泰國第31任總理，由泰國前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的小女兒、現年37歲貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）當選泰國歷來最年輕總理。

綜合外媒報導，理賽塔遭解除職務後，以為泰黨為首的聯合政府宣布推舉貝東塔成為總理候選人，泰國眾議院議長汪穆罕默德（Wan Muhamad Noor Matha）14日傍晚已向所有眾議員發出通知，16日早上舉行會議選出新總理。

請繼續往下閱讀...

泰國國會今上午10時舉行特別議程，11時許開始投票，中午12時許宣布選票結果，以319票贊成、145票反對及27票棄權由塔克辛的小女兒、貝東塔成為史上最年輕總理。據泰國法律規定，總理候選人須獲得眾議院現有493席議員的過半數支持（即總共493票獲248票），今日有489位國會議員出席。

報導提及，貝東塔是繼其父親塔克辛、姑丈頌猜（Somchai Wongsawat）、姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）之後，家族中的第4位泰國總理，同時也是盈拉後第2位泰國女性總理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法