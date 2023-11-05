超商內「口愛」？男上衣蓋女頭部「前後推動」 警追查中

男T恤蓋女子頭「前後推動」疑口交，警追查中。（擷自「記者爆料網」）

2023/11/05 21:48

〔記者許國楨／台中報導〕網路近日瘋傳一段超商內疑似口交的影片，片中這對年紀看起來都很輕的男女，男方以上衣蓋住蹲地女生的頭，接著開始「前後推動」，大膽行徑令咋舌，有眼尖網友發現該家超商疑在台中市北屯區，轄區警方今天則說，尚未接獲報案但已展開追查，若屬實將依公然猥褻罪嫌究辦。

據了解，根據以往案例顯示，這類超商活春宮的狀況還不少，曾有一名住在北部20歲年輕人，網路上認識還在讀國中少女交往成為男女朋友，有次2人到便利商店買東西竟一時「性」起，不顧超商內人來人往，坐在超商座位區時，男子便用外套蓋住下面，接著脫掉褲子「掏出寶貝」，少女很快「會意」過來，就把頭鑽進外套內幫他口交。

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近日網路流傳這段在超商內疑似口交的影片，片中這對男女的年紀看起來一樣都很年輕，一名男子站立面向店內，但上身的T恤特別鼓起，且不時拉開領口往下看，看似十分怪異，幾秒後男子掀起上衣，原來竟有位女子坐著面對他，而且頭還藏在T恤內。

接下來男子似乎意猶未盡，又拉起T恤蓋住女子的頭，還抱著她的頭「前後推動」，但很快又將衣服掀起，行徑相當大膽，有眼尖網友發現，事發超商在台中市北屯區，轄區警方則說，不論雙方是自願或被動，此舉恐已涉及公然猥褻，將進一步追查釐清究辦。

經比對證實影片中超商位在北屯區。（民眾提供）

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