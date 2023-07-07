為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    是有多凍未條？人來人往火車站大廳 女幫男「忘情吞吐」

    英國一名女子在車站大廳撞見活春宮場面，隨即拿出手機拍下PO網引熱議。（圖翻攝自@marielumiere抖音）

    英國一名女子在車站大廳撞見活春宮場面，隨即拿出手機拍下PO網引熱議。（圖翻攝自@marielumiere抖音）

    2023/07/07 06:21

    首次上稿 07-06 22:34
    更新時間 07-07 06:21

    〔即時新聞／綜合報導〕英國有個女子在火車站撞見一對男女不顧旅客側目，直接在車站大廳上演活春宮，她將荒謬畫面拍下PO網，引發熱議。

    根據《每日星報》報導，英國女子盧米爾（Marie Lumiere）3日上午從倫敦搭火車到西密德蘭郡伯明罕的「新街站」（Birmingham New Street Station）時，走到車站大廳時看見一對男女行徑詭異，忍不住停下來瞧瞧，不料卻發現是限制級場面，隨即拍下影片分享到抖音（Tiktok）。

    從盧米爾PO出的影片中可以看到，一名黑衣男子對著大廳柱子不斷前後晃動身體，一名女子則坐在男子前方，面對男方下體處忘情吞吐。令人傻眼的是，2人無視來往旅客異樣眼光，沉浸在激情中。盧米爾在影片中也不敢相信自己的眼睛，驚呼「來到伯明罕的第一站看到不該是這個吧！現在是早上10點耶！」

    這段影片短短3天吸引近百萬次觀看，隨著輿論熱議，英國鐵路網公司（Network Rail）也證實此事，工作人員當天就向警方報案處理。

    @marielumiere not the “welcome to birmingham” starter pack coming in clutch #marielumiere #brum #birmingham ♬ original sound - marie lumiere????✨

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    太誇張！她在餐廳公然「口愛」 俱樂部發聲明回應了
    2023/05/14 22:14

    太誇張！她在餐廳公然「口愛」 俱樂部發聲明回應了
    忍不住了！ 英國列車撞見活春宮 被拍成影片瘋傳
    2022/10/23 16:57

    忍不住了！ 英國列車撞見活春宮 被拍成影片瘋傳

    新北寶藏區 三重市政特區閃耀登場
    影片曝光！觀眾也想「玩棒球」？ 美職棒大聯盟場邊Live「吞吐」秀
    2022/08/24 20:37

    影片曝光！觀眾也想「玩棒球」？ 美職棒大聯盟場邊Live「吞吐」秀
    無照駕駛被攔查 情侶上警車竟慾火難耐當場在後座「吞吐」
    2021/11/25 23:36

    無照駕駛被攔查 情侶上警車竟慾火難耐當場在後座「吞吐」

    宏匯廣場嗨FUN暑假 全館3000贈300！
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播