是有多凍未條？人來人往火車站大廳 女幫男「忘情吞吐」

英國一名女子在車站大廳撞見活春宮場面，隨即拿出手機拍下PO網引熱議。（圖翻攝自@marielumiere抖音）

2023/07/07 06:21

首次上稿 07-06 22:34

更新時間 07-07 06:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國有個女子在火車站撞見一對男女不顧旅客側目，直接在車站大廳上演活春宮，她將荒謬畫面拍下PO網，引發熱議。

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根據《每日星報》報導，英國女子盧米爾（Marie Lumiere）3日上午從倫敦搭火車到西密德蘭郡伯明罕的「新街站」（Birmingham New Street Station）時，走到車站大廳時看見一對男女行徑詭異，忍不住停下來瞧瞧，不料卻發現是限制級場面，隨即拍下影片分享到抖音（Tiktok）。

從盧米爾PO出的影片中可以看到，一名黑衣男子對著大廳柱子不斷前後晃動身體，一名女子則坐在男子前方，面對男方下體處忘情吞吐。令人傻眼的是，2人無視來往旅客異樣眼光，沉浸在激情中。盧米爾在影片中也不敢相信自己的眼睛，驚呼「來到伯明罕的第一站看到不該是這個吧！現在是早上10點耶！」

這段影片短短3天吸引近百萬次觀看，隨著輿論熱議，英國鐵路網公司（Network Rail）也證實此事，工作人員當天就向警方報案處理。

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