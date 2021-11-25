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    無照駕駛被攔查 情侶上警車竟慾火難耐當場在後座「吞吐」

    沃金絲（左）上週在警車上幫男友諾亞（右）口交，被警方逮捕。（圖翻攝自推特）

    沃金絲（左）上週在警車上幫男友諾亞（右）口交，被警方逮捕。（圖翻攝自推特）

    2021/11/25 23:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一對情侶搭警察便車時，途中突然慾火焚身，不顧前座員警，直接在後座上口交，還拿出手機自拍，說要上傳到色情平台「OnlyFans」網站。這對情侶的誇張行徑讓車上的員警看傻眼，直接將他們逮捕。

    綜合外媒報導，佛羅里達洲公路巡邏隊（Florida Highway Patrol，公路警察）上週二（16日）凌晨攔檢一輛黑色寶馬，發現駕駛諾亞（Yordan Noa）的駕照早就被吊銷卻還違法開車上路，當場聯絡相關單位吊車。警方讓諾亞與其同行女友沃金絲（Summer Watkins）搭上警車，沒想到沒多久就發生讓人傻眼的畫面。

    據悉，沃金絲一上車就跟男友提議想在警車上拍Onlyfans的影片，接著就轉頭問員警能不能在車上愛愛，員警一聽就回答「不行」，但情侶倆不理會前座員警制止，直接在後座「吞吐」起來，諾亞還拿出手機自拍，與朋友視訊炫耀女友在警車上幫他口交。

    最後2人直接被警方以猥褻行為與破壞社會安寧罪逮捕，諾亞另外被控無照駕駛、在公共場合不當裸露等罪，預計於下月開庭審訊。

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