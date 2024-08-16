恆春殺人棄屍案3嫌追緝到案 竟有豎孤棚冠軍攻旗手涉入

恆春殺人棄屍案3嫌到案。（警方提供）

2024/08/16 15:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕純樸恆春地區驚傳殺人棄屍案，周姓男子日前開車出門後失聯，家人報案後，警方認為情況有異追查，在滿州山區尋獲屍體，循線逮捕3嫌到案，全案正擴大偵辦中，其中1名尤姓犯嫌竟是2019、2020年恆春中元豎孤棚冠軍攻旗手，今年大賽也將代表隊伍參賽，令不少恆春居民相當驚訝。

據了解，這名涉案的豎孤棚冠軍攻旗手今年僅28歲，24歲那年就拿下豎孤棚冠軍，隔年轉隊引發爭議，仍順利完成二連霸的難得紀錄，是近年恆春最強攻旗手之一，涉案消息傳出，其他隊伍參賽選手相當訝異，也恐怕直接影響18日中元節他代表隊伍的參賽氣勢。

請繼續往下閱讀...

恆春警方說，周男8月14日晚間外出與人協調還款事宜，當晚駕車外出後遲遲未回家失聯，家屬發覺有異，8月15日上午報請警方協尋，恆警當天上午發現周男車輛遭棄置於屏199甲線路段，但未見周男行蹤，恆警鎖定與周男有債務糾紛的2名尤姓及1名宋姓犯嫌涉有重嫌，檢具相關事證報請臺灣屏東地方檢察署指揮偵辦，8月16日拘獲3嫌到案。據犯嫌說詞於滿州鄉山區尋獲已遭尤嫌殺害棄屍的被害人，後續將全力查緝是否尚有其他共犯，釐清犯案動機。

據家屬指出，3嫌中，年長的47歲尤姓男子及宋男在娛樂城及借貸分別積欠周姓死者分別150萬及50萬元，當晚假藉協調還款事宜，與28歲尤男（年長尤男侄子）相約周姓死者到恆春近郊，在路上就以其他車輛攔下，以繩索及尖刀殺害死者，為了故佈疑陣，還將還死者車子拆掉車牌棄置在牡丹東源地區，另外開車載到滿州里德山區棄屍，昨天上午為了找尋遺體還出動整個里德地區居民及恆春救難人員搜山，上午11點左右才尋獲遺體。

「兩百萬需要取人性命嗎？」死者親友也痛斥，3人從攔車、換車到棄屍，一連串的作法明顯是預謀殺人，死者雖然口氣較硬、個性較衝動，但兩百萬的金額實在不用痛下殺手，尤其還有一人沒有欠債還甘願當共犯，實在相當令人痛心，期盼檢警能還給家屬一個公道。

不過，周姓死者12年前也曾因莊姓男子透過臉書、電話，不斷找其妻陳女聊天，還暱稱陳女為「老婆」，夥同兩名友人持球棒打死對方，曾遭依殺人罪判刑。

恆春殺人棄屍案，屍體被丟到滿州山區，各單位搜山找尋。（民眾提供）

恆春殺人棄屍案，屍體被丟到滿州山區，親友招魂。（民眾提供）

殺人棄屍案有豎孤棚冠軍涉案，示意圖。（資料照，記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法