三合院整人對決！鄰居失和他裝監視器狂抓違規 她不爽檢舉車發出噪音

左圖鄭女拿著收到的64張罰單；右圖則是曾男承認由他檢舉。（資料照）

2024/08/15 16:03

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣田中鎮一處三合院，兩相鄰住戶因故發生仇怨，兩造相互仇視如水火，去年曾男在三合院裝15支監視器，3個月內抓隔壁鄰居94件交通違規，致使鄭女得繳7萬6800元罰款，而鄭女不甘示弱，也祭出監視器抓曾男貨車經常三更半夜發出警報巨響，搞得她睡眠中斷，因此罹患「精神憂鬱情緒適應障礙症」，要求對方賠償30萬元，該案經彰化地院審理，法官判曾男應賠鄭女5萬元才合理。

據了解，曾男、鄭女住在同一屋簷下，曾男是菜販，鄭女則是打零工，而兩造的汽車都停放在共同的三合院，雙方去年因故結怨，展開「檢舉大鬥法」。曾男在三合院裝15支監視器，3個月內共檢舉鄭女違規94件，經警方過濾鄭女收到64張罰單，共要繳7萬6800元。

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鄭也不甘示弱，錄下曾男的小貨車經常在半夜2點至4點間發出警報巨響，從去年7月17至29日，共發出24次巨響，每次約30秒，她曾報警請管區前來，但警方到場後即無聲無息，但不久又響，她因此睡眠中斷而罹患「精神憂鬱情緒適應障礙症」。經鄭女用監視器蒐集證據，向彰化地方法院提出30萬元的民事賠償。

曾男否認噪音由他的車子發出，懷疑鄭女影像和聲音移花接木，他還說，監視器的影像並沒有很大聲，是鄭女自己大驚小怪，且現場也沒有用分貝器監測，因此他拒絕賠償對方的損失。

法官表示，兩造房子正面相對，被告車子警報器在深夜響，被告不可能不知，被告放任或未積極修理車子警報器，應可認被告有故意行為，若無故意，至少亦有過失。原告提出之診斷證明，被告雖否認其憂鬱情緒的適應障礙症與車子聲響有因果關係，但被告車子經常半夜警報器響起，使人睡眠中斷，長期下來確實會令人憂鬱、白天沒有精神及活力，影響白天工作效率，此已屬一般生活常識，此已影響原告居住安寧人格法益之事實，考量被告的財產狀況，應以賠償5萬元為宜。

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