酒測值剛好達標降一級懲戒 公務員上訴「不再騎車」仍敗

陳員酒駕逆向被警方攔查，降一級改敘。（資料照）

2024/04/20 12:08

〔記者吳政峰／台北報導〕新竹縣湖口鄉公所一名陳姓技士2023年間酒後騎機車，逆向行駛被警方攔查，經測得酒精濃度每公升0.25毫克，剛好達到公共危險罪的門檻，當場移送法辦。懲戒法院一審認陳員確實酒駕，今年初判降一級改敘，陳員不服，上訴強調日後不再騎機車，要求輕判，日前被二審駁回。

2023年5月間，陳員在新竹縣湖口鄉湖口老街某客家餐廳飲用啤酒1、2罐後，騎乘機車上路，隔日凌晨0時59分許，行經新竹縣湖口鄉八德路，因違規逆向行駛而被警攔查，警察發現其身上散發酒味且面帶酒容，施以呼氣式酒精濃度測試，測得其呼氣中所含酒精濃度為每公升0.25毫克，剛好達到刑法的公共危險罪低標門檻，移送新竹地檢署偵查起訴。

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新竹地院認陳員確犯公共危險罪，處刑6月，得易科罰金18萬元，併科罰金1萬元。湖口鄉公所獲報後函詢警方，確認陳員酒駕違法，行政懲處記過2次，另由新竹縣政府移付懲戒。

懲戒法院一審認為陳員酒駕屬非執行職務的違法行為，將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務信賴，嚴重損害政府信譽，為維持公務紀律，有懲戒必要，判決降一級改敘。

陳員不服，提起上訴，強調自己完全認罪，因為此次「酒駕」事件，身心承受巨大壓力，工作與家庭經濟蒙受嚴重損害，深感悔悟與痛心，以此為戒，絕對嚴禁酒駕行為再度發生，此後亦不再騎乘機車，所以不會再犯，懇請二審念其為無心過錯，又是初犯，重新裁量懲戒處分，給予他改過自新機會。

二審指出，陳員無非敘述對懲戒應如何裁量的期待，而非具體表明一審有何違背法令之處，不符合上訴要件，日前裁定駁回，全案確定。

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