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失控哥闖台中警所比中指亂潑水 戒護就醫又在急診室尿尿

楊男闖入警所朝員警比中指。（警方提供）

楊男闖入警所朝員警比中指。（警方提供）

2024/04/16 17:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓男子前晚闖入派出所，先朝著值班員警比中指、亂潑水，當場被壓制逮捕，他稱身體不適被戒護就醫，竟又在急診室櫃台前當眾尿尿，脫序行為讓民眾看傻眼，全案依妨害公務罪嫌送辦。

據了解，45歲楊男因涉及人頭帳戶買賣，本月14日收到台中地檢署的到案通知書，他原打算到派出所了解自己若不到案，何時會遭到地檢署通緝，卻不明原因出現一連串脫序行為。

經查，楊男當晚8點多突然走進第二分局永興派出所，一陣語無倫次後，就朝值班台前的員警比「中指」，正當謝員欲上前了解楊男來意時，楊男又拿起裝有水之紙杯朝謝員潑灑，致謝員身體浸濕，當場將楊男壓制在地，並依妨害公務現行犯上銬逮捕。

後來因楊男自稱手腕被上銬引發不適要就醫，警方隨即派員戒護他至台中醫院檢查，未料楊在等待期間，不顧身上還有手鐐、腳銬，且一旁還有多位等候就診民眾，就在急診室櫃台前，當眾尿尿解放，警方見狀上前喝斥要求他坐下，最後楊又被帶回派出所接受詢問，並依妨害公務罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第二分局長周俊銘呼籲，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警察對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，維護市民安全為先。

楊男在急診室當眾尿尿，員警制止。（擷自社會事新聞影音）

楊男在急診室當眾尿尿，員警制止。（擷自社會事新聞影音）

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