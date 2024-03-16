刑事局推涉詐境內帳戶預警機制 2個月攔阻2600萬餘元

刑事局為阻絕人頭帳戶，今年1月開始跟中信、玉山、台新、一銀、合庫、兆豐及台銀等7家銀行，試辦推動涉詐境內帳戶預警機制。（資料照）

2024/03/16 15:22

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局為阻絕人頭帳戶，今年1月開始跟中信、玉山、台新、一銀、合庫、兆豐及台銀等7家銀行，試辦推動涉詐境內帳戶預警機制，只要民眾匯款帳戶被列入疑似詐團人頭帳戶名單時，立即關懷勸阻，並通報員警到場，經統計今年1月1日至2月29日止，已成功攔阻2600萬餘元，成效顯著。

刑事局表示，2020年與金融監督管理委員會、銀行公會及國內各銀行共同推動「涉詐境外帳戶預警機制」，民眾欲匯款至涉詐騙之境外帳戶時，銀行作業系統即跳出提醒，行員立即勸阻並通知警方到場攔阻，以彌補我國無法向境外銀行通報帳戶警示之困境。

請繼續往下閱讀...

目前因應當前打擊詐欺工作，為減少人頭帳戶問題，再度攜手金管會比照之前機制，推動「涉詐境內帳戶預警機制」，防堵國內人頭帳戶持續行騙。

刑事局表示，民眾前往臨櫃匯款時，歹徒均會要求以裝潢款、友人借貸等話術規避行員關懷，或要求前往其他銀行辦理匯款，導致攔阻不易，這次推動的預警機制，將疑涉境內詐騙帳戶名單比照先前運行機制提供各銀行，如民眾匯款帳戶符合名單時，立即關懷勸阻並員警到場，且各銀行間已掌握相關名單形成跨行間聯防保護機制，避免民眾依歹徒指示前往其他銀行匯款成功。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法