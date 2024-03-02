提供帳戶 判關還恐賠1860萬

姓男子交出帳戶給詐騙集團，落網後不僅被判刑入獄，最高還可能要賠償高達一八六○萬餘元。（資料照）

2024/03/02 05:30

〔記者張瑞楨、吳政峰／綜合報導〕法務部為打擊人頭帳戶，去年修法對販賣帳戶等的行為人祭出刑責，本月起又施行新的辦法，對無故交付帳戶遭警方告誡者，再祭出五年內將其所有帳戶及帳號暫停、限制、關閉等處分，全力打詐不手軟，但還是有民眾心存僥倖；一名陳姓男子交出帳戶給詐騙集團，落網後不僅被判刑入獄，最高還可能要賠償高達一八六○萬餘元。

這名住在台中市的陳姓外送員因缺錢，與自稱「冠冠」的詐團成員接洽貸款，對方要他先提供網路銀行帳戶與密碼，還要把每日轉帳限額提高至一二○○萬元，用於投資理財，陳男全部配合，結果錢沒借到，還淪為人頭戶，有十名被害人失金一八六○餘萬元。

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台中地院審理時，陳男雖辯稱「我也是被騙」，但法官認為他為獲取貸款，輕率交付網銀帳號密碼，主觀上已有幫助「冠冠」不法使用帳戶的心態，依幫助洗錢罪判刑六月，未宣告易科罰金與緩刑及併科罰金四萬元確定，他得入獄蹲苦窯。

民事部分，被害人陸續提出損害賠償之訴，其中損失各二三○萬元與六○萬元的二名被害人，台中地院先行審理，陳男沒有出庭，也無書面答辯，台中地院判決他賠償兩人全數損失，合計二九○萬元，可上訴。

上述只是其中兩名被害人的提告，另有部分被害人的提告還在審理中，按理十名被害人都會提告，依此陳男最終可能獲判賠十名被害人總共一八六○萬餘元的損失，他一輩子送外賣，都可能賠不完。

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