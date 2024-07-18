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約到摩鐵爽啪狂咬還呼巴掌 騙砲慣犯網蟲不付錢下場曝

男子完事後遲不付錢，且有多次相類詐欺等案件紀錄，被判刑7個月。（情境照）

男子完事後遲不付錢，且有多次相類詐欺等案件紀錄，被判刑7個月。（情境照）

2024/07/18 00:35

〔記者陳建志／台中報導〕彰化許姓男子在IG和年輕女子攀談，佯稱要以15萬元買對方原味內褲，開價20萬元讓對方傳裸照、影片還約性交易，女子到摩鐵赴約，許男口咬她胸部、打巴掌，完事後卻遲不付錢，女子氣得報案。法院審理，許男多次以類似手段行騙，依詐欺罪判他7月徒刑，可上訴。

檢警調查，許姓男子2022年5月間透過IG搭訕一名女子，出價15萬元買她使用過的內衣、內褲、襪子等貼身物品，女方答應後，許男又開價20萬元以上高價，要求女子傳送裸照、影片讓他欣賞。

兩人接著相約到台中的汽車旅館，許男以話術使女子誤信見面全部互動行為均屬交易內容，許男咬女子胸部、背部，還打她巴掌，發生兩次性行為，卻藉口當天未帶20萬元，約定2天後付錢卻避不見面，女子不甘被白嫖，向警方報案。

許男辯稱，女子要脅要多給30萬元，為了能離開，只好答應。回家通話時有約定2天後在高鐵台中站面交或把錢放在置物櫃，又約定隔天到他車上拿錢，但女子找不到車。女子一直向他要錢，許男要求幫找到新交易對象才要付錢，女子推薦親姊姊與1名網紅，但未能見到面，所以就沒付錢給女子；檢方比對相關證詞，不採信許男說法，依詐欺罪嫌起訴。

台中地院法官審理後認為，許男不思合法手段取得所需，以手段誘騙女子詐財，造成女子受有相當損害，審酌許男坦承犯案，尚未與女子達成和解或予以賠償，且有多次相類詐欺等案件紀錄，判刑7個月。

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