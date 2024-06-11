渣男承諾拿到父母遺產就離婚 小三女大生只收到7500判賠人妻55萬

台中地院。（資料照）

2024/06/11 12:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市賴姓人妻於2023年接獲陌生男子的訊息，指丈夫張男與陳姓女大學生有染，她質問陳女，陳女也坦承兩人曾同居，並在車內或野外發生性關係，賴女怒告陳女，指自己擔心被傳染性病，還自費篩檢性病，為此罹患焦慮等疾病；陳女則答辯說，張男承諾給她100萬元，還強調父母過世後，張男拿到遺產，就要與賴女離婚，也匯給她7500元，她拒絕再與張男交往，顯示自己已知錯；台中地院判決陳女應賠償55萬元。

賴女向台中地方法院提起民事訴訟主張，她與丈夫張男結婚已逾20年，她在2023年9月間，突然收到陌生男子傳臉書訊息給她，指丈夫張男與陳姓女大學生於2020年起交往，兩人分手之後，張男還是糾纏陳女，她於是透過臉書訊息向陳女求證，陳女坦承確實與張男交往，雙方曾同居發生性行為，甚至有車震、野外性行為等，後來她想分手，張男卻不願放棄。

請繼續往下閱讀...

原配賴女強調，陳姓女大學生侵害她的配偶權，導致她罹患憂鬱情緒及焦慮等適應疾患，且因害怕被傳染性病，自費進行性病篩檢，應賠償60萬元。

陳女不否認與人夫張男交往、同居、發生性行為，她強調自己侵害賴女的配偶權，感到萬分後悔，不過，她早就自覺與張男交往不妥，便主動提出分手，張男卻不願意，還試圖挽回她，承諾給她生活費、伙食費、贈送筆記型電腦等，2023年9月匯款7500元給她，並備註「不氣不氣了」安撫她，還承諾只要她願意回到身邊，張男會馬上跟髮妻賴女離婚，並匯給她100萬元，張男還承諾等父母過世，他拿到遺產後，就馬上與賴女離婚，並投資她開便利商店，但她仍是拒絕，顯示她知錯且認錯，有改錯決心。

台中地方法院認為，陳姓女大學生與人夫張男不當交往行為，已構成不法侵害賴女配偶法益的侵權行為，情節確屬重大，考量被害人賴女痛苦程度、雙方身分地位、經濟情形，以及自述高職畢業、目前仍就讀大學、月收入約3萬3000元等狀況，判決應賠償55萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法