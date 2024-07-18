獨家》王牌交易所涉勾詐團洗錢 「阿福錢包」管理員返台投案收押

胡男（圖左）本月4日入境返台投案。（民眾提供）

2024/07/18 00:41

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獨家》王牌交易所「阿福錢包」管理員到案 潛逃境外返台原因曝

〔記者許國楨／台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」爆發詐騙案，還被查出勾串詐團洗錢，檢方今年4月間依詐欺等罪起訴潘姓創辦人等7人，建請從重量刑，但交易錢包「Alfred Wallet（阿福錢包）」的胡姓系統管理員，因早一步潛逃出境並遠端關閉系統，經檢警3步驟追緝，近期已主動返台投案，檢方聲押獲准。

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檢警調查，王牌創新公司（即ACE王牌交易所）的潘姓創辦人（39歲），利用其轉投資的富海數位創新公司，創設「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）、銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣交易卻與假投資詐團合作，先由詐團在社群軟體鼓吹投資虛擬幣能獲取可觀報酬，再利用民眾對於實體門市較具信任感特性，指定被害人至富海公司旗下經營「阿福錢包」經銷商實體店面。

接著由門市人員協助使用「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，並將泰達幣儲值進「阿福錢包」內，隨即透過「阿福錢包」託管錢包的運作模式，將幣流移轉無法在區塊鏈公開帳本公開查詢的隱匿性，無從循線追查不法金流等特性，協助不法集團詐欺洗錢犯行。

因被害人後來陸續要求提款出金，集團成員即以下單錯誤、帳戶問題、需再繳付稅金或保證金、違法交易致帳戶遭凍結，需繳付罰款始能出金等理由推託，或不予回應，甚而關閉投資網站系統，使被害人無法再行登入投資網站，始知受騙報警。

全案經台中地檢署檢察官張富鈞4月8日偵結，認為王牌公司潘姓創辦人、詹姓策略長、富海公司許姓負責人，以及相關公司登記負責人、系統工程師等7人，涉犯組織犯罪、洗錢、詐欺取財等罪起訴，另因此案被害人多、金額高，建請院方加重其刑，也向法院宣告沒收潘等人犯罪所得。

但檢警調查，潘男在境外開設另家公司，利用國外主機設立阿福錢包系統，也有相關客服信箱，但他在今年初另涉及其他詐騙案後，37歲胡姓錢包系統管理員已早一步潛逃出境，系統隨之遠端關閉，也讓在該系統內購買泰達幣的被害人，無法出入金，恐影響被害人權益，蒙受損失。

經檢方「發布通緝、註銷護照、境外共打」3步驟追緝，胡男透過委任律師，與承辦該案的台中市刑大打詐中心小隊長黃建齊聯絡，表達投案意願，經協調於本月4日在胡男入境時拘捕到案，隔天經警詢及檢察官複詢後聲押，法院裁定收押禁見。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

王牌交易所爆發詐騙案，還被查出勾串詐團洗錢，檢方4月間起訴，圖為警方查扣的相關證物。（資料照）

「阿福錢包」被潛逃出境的胡姓管理員遠端關閉。（資料照）

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