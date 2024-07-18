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獨家》王牌交易所「阿福錢包」管理員到案 潛逃境外返台原因曝

胡男（圖右）本月4日入境返台投案。（民眾提供）

胡男（圖右）本月4日入境返台投案。（民眾提供）

2024/07/18 00:48

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獨家》王牌交易所涉勾詐團洗錢 「阿福錢包」管理員返台投案收押

〔記者許國楨／台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」爆發詐騙案，還被查出勾結詐團涉洗錢，遭檢方起訴，用來詐騙被害人卻遭遠端關閉的「Alfred Wallet（阿福錢包）」，也隨著胡姓系統管理員近日返台投案收押，可望逐一解密，但對胡男來說，潛逃國外長達9個多月的日子，卻是一把辛酸淚。

事實上，這起震憾幣圈的案件中，檢警為何急欲追查「阿福錢包」的內容，就在於相關涉案人到案起訴後，初估洗錢金流高達330億，為了鞏固被害人損益，追緝詐團不法所得金流，但重要的關鍵「阿福錢包」卻遭遠端關閉，因而檢方才透過「發布通緝、註銷護照、境外共打」3步驟，追緝該錢包的胡姓系統管理員到案。

經查，ACE王牌交易所與子公司富海公司共同開發經營阿福錢包系統，主嫌之一的許男早就有所盤算，為防止屆時遭檢警查獲向上溯源，查出ACE王牌交易所幕後上層幹部及出資者，提供1千顆泰達幣「跑路費」給胡姓系統管理員，讓胡於去年9月29日早一步搭機至香港躲避查緝。

胡到香港後將泰達幣換成美金3萬多元後開銷，原以為許男一方金援不斷，因而花錢大手大腳，未料許男因涉案斷金援，胡男搞到居無定所甚至為節省開銷，露宿街頭，接著轉至日本東京華人區域，打工（代購）賺取生活費並持續逃避查緝，逃亡期間因想念家人，妻子還曾帶同2名小女兒前往日本會面。

胡潛逃國外期間，因深怕詐團成員持續追討「阿福錢包」內資產，因而將該系統APP遠端關閉，檢警在今年4月間查緝王牌交易所時，也前往胡男家中執行搜索，除鄰居側目也造成年邁雙親壓力，直到扣得相關證物，承辦檢察官積極展開偵蒐追緝、秉持刨根溯源精神，逕將胡嫌「發布通緝、註銷護照、境外共打」3步驟追緝。

胡嫌因遭通緝、註銷護照加上想念妻小，無法忍受種種壓力下，又得知許男等人並未延押，且自認涉案情節輕微，才透過律師聯絡警方返台投案，但仍逃不過羈押命運。

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