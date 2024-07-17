涉助詐團洗錢！徐巧芯大姑夫妻續押禁見3月 林于倫50萬交保

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕（見圖）、杜秉澄夫妻皆續押禁見3個月。（資料照）

2024/07/17 22:48

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涉幫詐團洗錢！徐巧芯大姑劉向婕急切割丈夫 檢曝搜索時她在場

〔記者張文川／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻、友人林于倫（皆在押）、劉女助理吳沂珊，涉協助詐團洗錢2700萬餘元，昨被起訴移審台北地院，法官下午開庭直到晚間，深夜裁定劉向婕、杜秉澄皆續押禁見3個月，林于倫50萬交保 限制住居與出境出海。

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主嫌杜秉澄晚間庭訊時說，他承認檢察官起訴的組織犯罪、加重詐欺、洗錢等罪的罪名與犯罪事實，他坦承錯誤，但又說他只是被詐騙集團誘導、操縱的小幣商，自己絕非詐騙集團，絕對沒有對被害人施詐。

杜秉澄還扯出題外話，他認為這攸關他的人身安全，他說，今年6月他在延押庭時爆料徐巧芯還涉國造潛艦聲紋、收受回扣賄賂、內線交易等案，經媒體連續報導多日。

之後連續5天，他在看守所的午餐時間，才剛打完飯，就被管理員要求特別安檢，他認為基層明顯遭受壓力而「被操作、運作了」，不是他們的錯，而是打電話給看守所的「那個人」。

劉向婕、林于倫皆不認罪，推稱只是協助丈夫把關、過濾買家的身分，無從過問買家的資金來源。

林于倫供稱，他不知道買家買泰達幣的資金來源是詐團贓款，他只是提供公司帳戶供「代收付」賺取1%薄利，「我不缺錢，不用為了這些小錢冒險」。

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