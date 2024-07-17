涉幫詐團洗錢！徐巧芯大姑劉向婕急切割丈夫 檢曝搜索時她在場

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕目前在押。（資料照）

2024/07/17 20:06

〔記者張文川／台北報導〕國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻及友人林于倫、劉向婕助理吳沂珊涉協助詐團洗錢2700萬餘元，今天被台北地檢署起訴移審台北地院。法官下午開庭接押，劉向婕、林于倫都否認犯罪，劉向婕推稱是合法從事虛擬貨幣「泰達幣」買賣，替丈夫把關買家身分，林宇倫說，他和杜秉澄只是「代收付」的合作關係，2人都稱不知資金來源是詐騙集團，否認從事後端洗錢；不過，檢方認為4人關係密切，勾串容易，建請法官續押。

杜秉澄與偵查期間的辯護律師解除委任，而本案屬強制辯護的重罪，法院指派法扶的義務律師辯護，律師說，須更長時間閱卷與律見，法官將在晚間才訊問杜秉澄。

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偵查檢察官陳昭蓉蒞庭說，4人有極高的勾串可能性，杜秉澄夫婦與吳沂珊等3人同住在台中市租屋處，而檢警發動搜索時，僅杜秉澄、吳沂珊在場，而搜索林于倫住處時，則是林于倫、劉向婕在場，可見4人關係極為密切，很容易相互勾串。

檢方指出，劉向婕說詞前後不一，與共犯說法也不一致，對於獲利細節、資金來源說法避重就輕，杜秉澄說只有自己使用工作機（手機），劉向婕則稱有時也會使用；杜秉澄承認通訊軟體多個帳號暱稱都是他一人分飾多角，但劉向婕卻承認是「孔小姐、小姐孔、Jen Jen」本尊。

檢方又指，劉向婕會隨別人的說詞而變動供詞，3月時說她不知公司的網銀帳號、密碼，待得知吳沂珊供稱劉女有使用帳戶後，劉向婕才坦承知道帳密，有續押必要。

40歲的劉向婕全盤否認參與組織犯罪、共同詐財、洗錢，她只是協助丈夫查核、過濾虛幣客戶的身分，會請買家在視訊中拿著身分證或雙證件供核對，他們再依經驗判斷對方有沒有問題，但她無從過問資金來源，但會提醒對方不要用非法的錢買幣，還提供165反詐騙訊息；公司設定的交易下限是15萬到20萬台幣，每日交易上限約為150萬到200萬元。

劉向婕強調自己僅是協助丈夫，於杜秉澄忙碌時幫忙處理，和客戶溝通、協助過濾客戶身分，她不清楚客戶的資金來源。劉女的律師說，劉女協助客戶諮詢、購買虛幣業務，以避免捲入不法，劉女和杜男雖是夫妻，但2人婚姻有紛爭，劉女曾聲請保護令。

41歲林于倫也否認犯罪，杜秉澄、劉向婕、吳沂珊的通訊對話中都沒有提到他，他不知3人是如何運作，以為他們是合法的幣商。

他說，從小就認識劉向婕，她是政大畢業、經營公關公司，父視是屏東基督教醫院副院長，曾到史瓦濟蘭行醫，從事無國界醫師數年，家世、工作皆優，此次出事前，他從沒想過劉女會害她、叫他去做違法的事；據他事後所知，杜秉澄投資失敗欠債4000萬，一心想快點賺回2000萬還給岳父，才投入詐騙。

林于倫說，杜秉澄等人來找他合作時，也帶著好友律師羅盛德，羅盛德說虛幣交易是合法的，金管會沒有管制，他教國文20年，不熟悉金融、法律，遂相信劉向婕和羅盛德，提供他開的東霖公司參與合作「代收付」，收取1％利潤，「我不缺錢，犯不著為了這些小錢冒險」，不曉得資金來自詐騙集團。

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