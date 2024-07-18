彰化市7連棟街屋失火 竟是百年「八卦園旅館」遇火劫

彰化市光復路上的7間連棟古老木造建物，是日治時期位於彰化驛（今彰化火車站）前通的八卦園旅館，已有近百年歷史。 （翻攝自國家文化記憶庫網站）

2024/07/18 22:06

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市長安街1棟民宅今天失火，火勢波及光復路7間連棟古老木造建物，2、3樓嚴重毀損，地方耆老見狀不禁直呼「可惜啊！」原來，這7間老街屋已有近百年歷史，是日治時期位於彰化驛前通的「八卦園旅館」。

根據文化部國立台灣歷史博物館的資料顯示，彰化市光復路這7間連棟街屋，是日治時期的八卦園旅館，具有當時流行的現代建築風格；日治時期彰化驛（今彰化火車站）是縱貫線山線與海線的交會點，在客運與貨運量上具有重要地位，市街改正後商業發達，酒家和旅社也開始成長。

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八卦園旅館約興建於大正到昭和初年間，是和洋折衷的3層樓連棟大型建築，位於彰化驛前交通便利、繁華的街道上，廣受投宿客人與消費者歡迎。戰後，彰化驛前通改名為光復路，而這7連棟建築仍以八卦園大旅社經營旅館業務，是1960到70年代彰化市區最高級與聞名的旅社，目前旅社已停止營業，分別租售給不同商家經營商店。

當地長樂里長黃淑美說，這7間建物多半木造，只有其中1間內部後來改為鋼構建築，因此，今天火災，其中6間的2、3樓都燒得很嚴重。日治時代的木造建物本來就容易失火，加上今天高溫炎熱，以及風勢助長火勢，才會從長安街民宅延燒到光復路；火災過後業者應該會盡快展開整修重建，希望能恢復往日風華。

彰化市光復路7間日治時期的八卦園旅館，是和洋折衷的3層樓連棟大型建築，今天在大火中嚴重毀損。 （記者湯世名攝）

彰化市光復路7間日治時期的八卦園旅館在大火中嚴重毀損。（記者湯世名攝）

八卦園旅館是和洋折衷的3層樓連棟大型建築，被民宅失火波及。（記者湯世名攝）

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