為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男賣人頭帳戶害人害己被囚禁 南警逮12嫌瓦解犯罪集團

厲男為首的犯罪集團12人被警方瓦解，一網打盡。（南市刑大提供）

厲男為首的犯罪集團12人被警方瓦解，一網打盡。（南市刑大提供）

2024/03/21 09:44

〔記者楊金城／台南報導〕台南蔡姓男子缺錢，以5萬元代價賣人頭金融帳戶，錢沒拿到，反被收購詐騙帳戶的暴力集團囚禁毆打，害人又害己，台南市警方獲報救出蔡男，還另救出欠債被囚禁的陳姓女子，警方發動3波行動才在昨天將犯罪集團12嫌逮捕到案。

台南市警察局刑警大隊今天（21日）將全案依組織犯罪、妨害自由及人口販運防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，厲姓主嫌、陳姓共犯被羈押偵辦。

蔡姓被害人在1月間被利誘販賣人頭帳戶，旋即被對方扣留個人證件與存摺，並將他囚禁，蔡男趁機逃跑後，立即前往金融機構申辦遺失帳戶，讓詐騙集團無法繼續使用他的提款卡及人頭帳戶。

1月24日，22歲厲姓主嫌帶領黨羽再將蔡男擄走好好「算帳」，蔡男的雇主趕緊報案救人，南市刑大與新化分局成立專案小組，8小時後在翌日凌晨於超商攔下厲嫌和蔡男，隨後再在嘉義縣大林鎮救出因債務被拘禁的陳女。

警方查出厲男為首的暴力集團，除了討債，並以收購人頭帳戶為業，如帳戶申請人未遵照配合辦理帳戶及各項身分認證、提領款項，即以拘禁或利用不當債務逼迫就範，還不定時更換據點以躲避追緝。

警方專案小組接著2月7日分別在台南永康、左鎮區、嘉義市查緝陳姓、許姓共犯等8人到案，而翁姓共犯在案發後逃亡中國，3月16由廈門入境台灣，警方再持續拘捕翁嫌等3人到案，將厲男犯罪集團12人一網打盡。

厲男為首的犯罪集團12人被警方一網打盡。（南市刑大提供）

厲男為首的犯罪集團12人被警方一網打盡。（南市刑大提供）

警方在超商攔下厲嫌（左）。（南市刑大提供）

警方在超商攔下厲嫌（左）。（南市刑大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
刑事局推涉詐境內帳戶預警機制 2個月攔阻2600萬餘元
2024/03/16 15:22

刑事局推涉詐境內帳戶預警機制 2個月攔阻2600萬餘元
「普惠金融」成破口？金管會澄清：防詐不列公平待客考核
2024/03/12 21:57

「普惠金融」成破口？金管會澄清：防詐不列公平待客考核

台新挺職籃 台北戰神攻戰大巨蛋
人頭帳戶為禍首 劍青檢改：金管會應力阻詐團享受「普惠金融」
2024/03/11 10:03

人頭帳戶為禍首 劍青檢改：金管會應力阻詐團享受「普惠金融」
打擊詐騙人頭戶 無故交付帳戶「封印」5年
2024/03/02 05:30

打擊詐騙人頭戶 無故交付帳戶「封印」5年

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
提供帳戶 判關還恐賠1860萬
2024/03/02 05:30

提供帳戶 判關還恐賠1860萬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播