男賣人頭帳戶害人害己被囚禁 南警逮12嫌瓦解犯罪集團

厲男為首的犯罪集團12人被警方瓦解，一網打盡。（南市刑大提供）

2024/03/21 09:44

〔記者楊金城／台南報導〕台南蔡姓男子缺錢，以5萬元代價賣人頭金融帳戶，錢沒拿到，反被收購詐騙帳戶的暴力集團囚禁毆打，害人又害己，台南市警方獲報救出蔡男，還另救出欠債被囚禁的陳姓女子，警方發動3波行動才在昨天將犯罪集團12嫌逮捕到案。

台南市警察局刑警大隊今天（21日）將全案依組織犯罪、妨害自由及人口販運防制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，厲姓主嫌、陳姓共犯被羈押偵辦。

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蔡姓被害人在1月間被利誘販賣人頭帳戶，旋即被對方扣留個人證件與存摺，並將他囚禁，蔡男趁機逃跑後，立即前往金融機構申辦遺失帳戶，讓詐騙集團無法繼續使用他的提款卡及人頭帳戶。

1月24日，22歲厲姓主嫌帶領黨羽再將蔡男擄走好好「算帳」，蔡男的雇主趕緊報案救人，南市刑大與新化分局成立專案小組，8小時後在翌日凌晨於超商攔下厲嫌和蔡男，隨後再在嘉義縣大林鎮救出因債務被拘禁的陳女。

警方查出厲男為首的暴力集團，除了討債，並以收購人頭帳戶為業，如帳戶申請人未遵照配合辦理帳戶及各項身分認證、提領款項，即以拘禁或利用不當債務逼迫就範，還不定時更換據點以躲避追緝。

警方專案小組接著2月7日分別在台南永康、左鎮區、嘉義市查緝陳姓、許姓共犯等8人到案，而翁姓共犯在案發後逃亡中國，3月16由廈門入境台灣，警方再持續拘捕翁嫌等3人到案，將厲男犯罪集團12人一網打盡。

厲男為首的犯罪集團12人被警方一網打盡。（南市刑大提供）

警方在超商攔下厲嫌（左）。（南市刑大提供）

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