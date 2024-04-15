國際商會仲裁院百年首位女院長拜會蔡清祥 交流仲裁法制及實務

國際商會國際仲裁院（ICC International Court of Arbitration）院長Claudia Salomon女士，今拜會法務部長蔡清祥，就國際仲裁實務、我國裁法制等面向進行交流。（記者楊國文攝）

2024/04/15 18:50

〔記者楊國文／台北報導〕國際商會國際仲裁院（ICC International Court of Arbitration）院長克勞蒂亞·薩洛蒙（Claudia Salomon）女士今（15）日至法務部拜會蔡清祥部長，就國際仲裁實務、我國仲裁法制等面向進行交流，蔡清祥表示歡迎之意，並指出法務部已蒐集國際相關立法例及文獻，正著手進行仲裁法的修法作業，讓我國仲裁法制研修更加完備，並與國際接軌。

法務部指出，國際商會（International Chamber of Commerce）致力於推動及促進國際貿易發展，並成立國際性仲裁機構即國際仲裁院（International Court of Arbitration）處理仲裁案件，薩洛蒙院長是國際商會國際仲裁院百年來首位女性院長，曾在遍布全球的仲裁案件中擔任仲裁人及律師，專門處理國際間商業糾紛，具有相當豐富的仲裁經驗。

請繼續往下閱讀...

薩洛蒙院長今特地拜會法務部長蔡清祥，在交流過程中，蔡清祥說明我國仲裁實務現況、仲裁法制研修情形，蔡指出，法務部正著手進行仲裁法的修法作業，已蒐集國際相關立法例及文獻，並邀集我國各仲裁機構、專家學者進行研商，期能藉由多方蒐集資料及交流，讓我國仲裁法制的研修更加完備，並與國際接軌。

薩洛蒙院長則分享國際商會國際仲裁院的業務現況、關注重點及未來發展，並提出推動仲裁業務之建議事項，作為我國研修仲裁法之參考。

蔡清祥對薩洛蒙院長來台，表達歡迎之意，並期望此次的交流僅是一個開端，未來能有更多深化交流的機會，以掌握仲裁法制及實務的國際脈動，強化我國仲裁法制、拓展我國仲裁制度發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法