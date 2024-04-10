黃子佼收藏7部兒少性影像 陳漢典、蔡清祥紛紛發聲...

法務部長蔡清祥呼籲大家譴責持有兒少性影像的行為。（記者吳政峰攝）

2024/04/10 18:14

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署在藝人黃子佼的隨身硬碟中查到7部兒少性影像，認定他違反「兒童及少年性剝削防制條例」，命其支付120萬元及書立悔過書一份，給予緩起訴2年處分，現由高檢署再議。法務部長蔡清祥10日被問到此事時呼籲大眾「唾棄」，藝人陳漢典也直言「這是不對的」。

法務部10日與董氏基金會舉辦「2024戒菸就贏」記者會，邀請反菸大使陳漢典出席代言。媒體問到黃子佼持有兒少性影像一事，蔡清祥說明，若衛生福利部認為主管的兒少性剝削條例有加重刑責的必要，法務部予以支持，並會給予修法的必要協助，遏止不法行為。蔡強調，針對這種兒少性影像的犯罪個案，他主張嚴懲，並呼籲大家共同唾棄這樣的行為。

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至於黃子佼購買兒少性影片的來源網路論壇「創意私房」是否封網，蔡清祥說明，衛福部若認定該網站資料有兒少性犯罪嫌疑，依法本身就可以下架封網，若檢察官獲報介入偵辦，蒐集資料後也可向法官聲請扣押封網，兩者可併行，但若要快速下架，行政手段較有效率。

陳漢典則認為黃子佼的行為不對，既然犯了錯，就要勇於面對，負起責任，他也希望社會大眾與相關機關趁著這個機會檢討兒少法制，看看是否有需要修正或補強之處，不要這個議題風頭過了就遺忘。

被問到黃子佼的恩師張小燕至今神隱，陳漢典表示自己未跟張小燕聯絡，相信張心裡很不好過，對她感到不捨；至於好發議論演藝界大哥吳宗憲有無針對黃的事件發表看法，陳漢典指出，私底下沒有聽到吳有特別評論，工作錄影場合也未曾聽聞。

對於黃子佼持有兒少性影像一事，藝人陳漢典也直言「這是不對的」。（記者吳政峰攝）

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