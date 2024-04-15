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誣指邱太三替妻關說 黃越宏確定賠80萬+刊登邱勝訴啟示

最高法院命黃越宏應刊登邱太三的勝訴啟示。（翻攝司法院判決書系統）

最高法院命黃越宏應刊登邱太三的勝訴啟示。（翻攝司法院判決書系統）

2024/04/15 11:16

〔記者溫于德／台北報導〕陸委會主委邱太三7年前擔任法務部長期間，被名嘴黃越宏公開指替妻子宋富美關說司法院而回任法官，邱決定提告。最高法院2年前判決確定命黃需賠償邱80萬元，近期再要黃於報紙頭版刊登邱的勝訴啟示一日確定。

黃被控於2017年4、5月透過法制時報、上節目方式，公開指時任法務部長的邱太三，為了幫妻子宋富美回任法官，2011年關說司法院；邱隨即召開記者會否認，限黃於5日內道歉被拒，邱提起刑事自訴加重誹謗罪，並附帶民事求償300萬元及登報道歉。

刑事部份，一審台北地院依妨害名譽罪判黃拘役50日，得易科罰金5萬元；二審高等法院指黃是合理懷疑宋富美回任法官，屬可受公評事項，難認黃有真實惡意，改判黃無罪確定。

民事部分，一審命黃應賠償邱80萬元，並於自由時報等4家報紙頭版刊登道歉啟事一日，然二審指黃已無罪確定，則本件刑事附帶民事民事求償失去「附麗」（指依附），改判黃免賠、免道歉。最高法院發回更審。

更一審指宋富美回任法官符合相關規定，黃發言前卻未經合理查證，足以令人產生邱利用影響力干預司法人事的負面印象，貶抑邱的名譽與社會評價，再度逆轉命判黃應賠償邱80萬元，並於自由時報等4報頭版刊登道歉聲明。

最高法院接著判黃應賠償邱80萬元確定，刊登道歉啟事部分，因憲法法庭2年前宣告「強制道歉」違憲，廢棄發回另行處置。

更二審指邱時任法務部長，黃所為已嚴重損害邱的名譽，應以公開方式予以澄清，而邱請求在白由時報、聯合報之中擇一刊登道歉事，經審酌刊登費用後，命黃應在聯合報頭版刊邱的勝訴啟事一日；最高法院駁回上訴確定。

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