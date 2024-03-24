認了與陳重文交好「我當台北市長 他不會遇這事」／柯文哲挨批 直接包庇免關說嗎？

因監視器案隔空交火後，柯文哲（左）、蔣萬安（右）昨首度公開同台，兩人交頭接耳。（記者方賓照攝）

2024/03/24 05:30

〔記者楊心慧、甘孟霖／台北報導〕民眾黨主席柯文哲昨自爆，與涉收受網路傳輸業者不正利益的國民黨台北市議員陳重文關係不錯，更自負地說「今天如果我當台北市長，他不會遇到這種事」；蔣市府回擊，柯任內的規劃就是二百萬畫素監視器搭配三Ｍ頻寬，市府是依照議會但書執行。民進黨議員陳怡君批評柯的邏輯有問題：「難道柯的意思是，你跟陳重文關係好，他就可以直接找你，不用關說了嗎？」

監視器案後 柯蔣首度同台

柯文哲與台北市長蔣萬安，近日因市警局監視器案隔空交火，昨上午兩人於事件發酵後首度同台，會中二人數度交頭接耳，會後柯受訪嗆說，若蔣市府坦蕩蕩誠心檢討，有本事就開臨時會讓議員問清楚。

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柯要蔣 開臨時會讓議員問

柯文哲說，當時就有議員施壓，使前任警察局長壓力很大，他為此開專案會議，證明可透過二Ｍ傳輸解決，未必都要三Ｍ傳輸，後來廠商施壓議會，他認為就以最寬鬆標準測量，若畫面不清楚就用三Ｍ傳輸，他任內使用三Ｍ的比例為二十三％。

陳怡君質疑：柯也是共犯

媒體追問施壓的議員是誰？柯表示不講人家壞話，當然有已經被逮的陳重文；柯並說「其實我跟他也算交情不錯，今天如果我當市長，他不會遇到這種事，因為我一定會把它擋住」，不會編五．五億預算到議會。

陳怡君批評，柯邏輯真的有問題，難道市政府不編預算，陳重文就不會被抓嗎？蔣萬安要用較低費率來砍預算，廠商才急著找陳重文關說，難道柯跟陳重文關係好，他就可以直接找柯，不用關說了嗎？還是柯能勸陳重文回頭是岸？陳質疑柯也是共犯，不要一副事不關己，還在旁煽風點火。

陳怡君指出，柯文哲當年明知台智光合約不合理，未積極解約或改約，也沒魄力送檢調，事發後只會嘲諷藍綠，將台智光弊案當做博聲量的工具，毫無自省自己任內的責任。

蔣萬安昨表示，柯任市長時已簽約定好費率水位，他上任後努力議價，今年才首次調降費率，柯可能忘了警用監視器的專案費率是在柯任內簽約，他是依議會但書要求全面使用三Ｍ而編列預算，該問的是柯市府為何在二○一七年要簽訂二千二百元的費率專案。

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