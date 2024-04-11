190萬買下15年保時捷911 4S 富商一查「里程被調過」

黎姓富商透過監理系統查詢，發現剛入手的保時捷被調過里程數。（記者黃佳琳翻攝）

2024/04/11 12:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黎姓富商花了190萬向高雄中古車行買了一輛已有15年車齡的保時捷911 4S，當時他入手時，里程表顯示8萬多公里，但他後來去監理站系統查詢，發現這輛車被調過表，實際里程數為15萬多公里，他怒告車行詐欺，但檢方認為，車行收購這輛車時，前手車主出示保養工單，當時車輛里程數為7萬多公里，因此認定車行不知情且不是刻意調表，偵結處分不起訴。

檢方指出，去年6月，黎姓富商從台北南下高雄，花了190萬元向鼓山區某中古車行買下15年車齡的保時捷911 4S，當時他看到車上的里程數為8萬多公里，結果車子開回家後，透過交通部監理服務網站查詢，發現這輛車的實際里程為15萬多公里，黎姓富商認為車行騙他，報警提告詐欺罪。

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雄檢偵查時，車行辯稱，這輛保時捷是2022年12月從曾姓女車主手上收購，當時有要求曾女提供2年內的保養工單，工單上顯示保養的里程數為7萬多公里，車行並沒有調表；且黎姓富商買車，車行人員也有告知，這種外滙車的里程數只能當參考值，也有在買賣合約上註明此點。

檢方根據車行提供的保養工單，確認車行收車時，里程數為7萬多公里，且車行也沒有向黎男保證公里數，黎男經過評估後仍決定簽下買賣合約，因此難以認定車行有施用詐數，偵結處分車行不起訴。

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