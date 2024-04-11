為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

190萬買下15年保時捷911 4S 富商一查「里程被調過」

黎姓富商透過監理系統查詢，發現剛入手的保時捷被調過里程數。（記者黃佳琳翻攝）

黎姓富商透過監理系統查詢，發現剛入手的保時捷被調過里程數。（記者黃佳琳翻攝）

2024/04/11 12:12

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黎姓富商花了190萬向高雄中古車行買了一輛已有15年車齡的保時捷911 4S，當時他入手時，里程表顯示8萬多公里，但他後來去監理站系統查詢，發現這輛車被調過表，實際里程數為15萬多公里，他怒告車行詐欺，但檢方認為，車行收購這輛車時，前手車主出示保養工單，當時車輛里程數為7萬多公里，因此認定車行不知情且不是刻意調表，偵結處分不起訴。

檢方指出，去年6月，黎姓富商從台北南下高雄，花了190萬元向鼓山區某中古車行買下15年車齡的保時捷911 4S，當時他看到車上的里程數為8萬多公里，結果車子開回家後，透過交通部監理服務網站查詢，發現這輛車的實際里程為15萬多公里，黎姓富商認為車行騙他，報警提告詐欺罪。

雄檢偵查時，車行辯稱，這輛保時捷是2022年12月從曾姓女車主手上收購，當時有要求曾女提供2年內的保養工單，工單上顯示保養的里程數為7萬多公里，車行並沒有調表；且黎姓富商買車，車行人員也有告知，這種外滙車的里程數只能當參考值，也有在買賣合約上註明此點。

檢方根據車行提供的保養工單，確認車行收車時，里程數為7萬多公里，且車行也沒有向黎男保證公里數，黎男經過評估後仍決定簽下買賣合約，因此難以認定車行有施用詐數，偵結處分車行不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中古車商撈很大！花9千改16部汽車里程數 進帳122萬
2021/12/14 18:59

中古車商撈很大！花9千改16部汽車里程數 進帳122萬
註明不保證里程數 賣家調表詐欺判刑
2018/12/25 06:00

註明不保證里程數 賣家調表詐欺判刑

台南產業園區看俏 國家級景觀宅現身
里程25萬公里變6萬…中古車業者、業務造假下場曝光
2021/12/02 23:55

里程25萬公里變6萬…中古車業者、業務造假下場曝光
小鴨里程22萬改成2萬！二手車買賣水好深 狠撈121萬下場曝
2022/07/07 19:58

小鴨里程22萬改成2萬！二手車買賣水好深 狠撈121萬下場曝

免充電的電車？e-POWER車主老實說
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播