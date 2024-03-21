人妻與長官偷情 列印「情趣玩具操作指南」給丈夫告他

何女與上司黃男偷情，她想跟丈夫修復情感，遂將自己與上司的交往證據，包括研究情趣用品的「情趣玩具操作指南」列印本，交給丈夫提告。（情境照）

2024/03/21 11:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕任職電子公司的何姓女子，與丈夫王姓男子結婚僅約半年，就與上司黃姓男子出軌，去年她想與丈夫修復婚姻情感，遂把自己與黃男婚外情的證據，包括她拍攝黃男裸身入睡的「紀念照」，以及兩人研究情趣玩具的「情趣玩具操作指南」列印本，全部交給丈夫王男，王男再持證據控告黃男索賠51萬元，黃男則是全盤否認，台中地方法院認定兩人確實有性關係，判決黃男應賠償人夫王男40萬元。

判決書指出，何女是電子公司的OL（Office Lady，上班女郎），黃男是她的直屬長官，兩人卻從2020年11月起交往，何女還曾傳自己裸露照片給黃男，兩人共赴汽車旅館多次，何女甚至於黃男入睡時，拍攝黃男裸身照片當「紀念照」，不料，何女去年（2023年）想跟丈夫王男修復婚姻，遂將自己與黃男的鹹濕對話，以及她拍攝的黃男裸身照片等證物，列印交給丈夫王男，包括她與黃男一起研究情趣用品的「情趣玩具操作指南」。

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何女還寫自白書給丈夫，全盤說出她與上司黃男偷情方法，包括透過LINE約下班後見面，黃男週末加班時去找黃男，晚上接送小孩的時候趁機與黃男見面，以及中午休息時去找黃男，兩人在車內拍攝十指緊扣、頭部及身體緊靠的紀念照片，人夫王男再持這些證據，向台中地方法院控告黃男，索賠51萬元。

黃男答辯說，自己與何女工作互動熱絡，LINE互傳的訊息，用字雖親暱，卻只是聊天誇大、戲謔的詼諧用語，並無性交、性暗示，他也沒有與何女有任何不正常來往或親密行為，何女與丈夫王男重修舊好，何女寫的自白書偏頗，沒有證據可以佐證，至於他裸身睡覺的照片，是何女偷拍的違法取證證物，不能當證據，聲明駁回王男之訴。

台中地院則認為，何女出庭作證說，她拍黃男裸身入睡照片，是作為個人紀念使用（紀念照），至於她與黃男合照，包括車內牽手，或兩人一同躺在床上的照片，是經黃男同意，法官強調，侵害配偶權多屬隱密為之，蒐證不易，這些證據並非以暴力脅迫手段取得，具有證據能力。

至於何女是否與黃男有染？法官認為，何女交給丈夫王男的證據，包括何女自己的手機定位（到汽車旅館時間與地點），「情趣玩具操作指南」列印資料，還有兩人研究如何使用情趣玩具的對話，黃男告訴何女，自己研究兩代情趣玩具的差異，「是震點不同」，另外，兩人還有「親親抱抱」、「咬你」等對話，足以證明兩人確有發生性行為，兩人顯已逾越普通朋友界線，有不正常往來，侵害王男的配偶權，衡量雙方收入，判決黃男應賠償40萬元，可上訴。

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