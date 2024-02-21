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中配嗆小王只睡她卻不買禮物 老公怒告法院判離

新竹一名中配嗆小王只睡她卻不買禮物不陪她，法院判准休妻！（情境照）

新竹一名中配嗆小王只睡她卻不買禮物不陪她，法院判准休妻！（情境照）

2024/02/21 10:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹陳姓男子與中國籍妻子張女離婚後再結婚，張女卻背著老公偷吃，憤而向新竹地院訴請休妻，法官調查發現張女不顧自己人妻身分，還嗆小王沒買東西給她、沒時間陪她，可說是罪證明確，判准休妻。

陳男說，93年與張女結婚，103年離婚後，105年再度結婚，張女與黃姓小王發生婚外情，他請求法院判准離婚。且他遭妻子背叛，至今痛苦萬分，身心受創甚鉅，再求償50萬元精神損害賠償。

法官審酌張女與黃男在合照時勾肩、依偎、臉貼臉等行為，顯已逾越一般男女通常社交禮節行為範疇，且張女傳送「只是我喜歡你愛你都是千真萬確的」、「你到底是哪一種的男朋友？你所謂的男女朋友只是睡覺啊！我認識你這麼久了，你什麼時候說要帶我出去走一走看一看？」、「我認識你這麼久了，我現在要帶媽媽回中國了，你做為我的男朋友，一個糖果都沒有買回來，讓我帶給媽媽，你算什麼男朋友」、「做你女朋友你一直忙，有時間陪我嗎？」等語給黃男，埋怨男友無體貼行為。

法官認為，這足以認定張女未顧及已婚身分，與其他男子有超逾一般友誼程度交往，已相當明確，張女所為已悖離夫妻本應互負之忠誠義務，亦嚴重戕害夫妻間互信、互愛基礎，且動搖婚姻和諧美滿基石，夫妻間顯已無法相互協力以共同保持婚姻生活圓滿與幸福，判准休妻。另判張女應賠償5萬元給陳男。

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