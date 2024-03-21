新竹人夫偷吃女同事 暢遊九份「種草莓」被活逮

新竹人夫偷吃人妻同事，暢遊九份種草莓被活逮，最後人妻離婚收場。（情境照）

2024/03/21 08:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕這個同事真誇張！新竹已婚呂姓男子偷吃同事陳姓人妻，不僅在同遊九份時偷偷在頸部「種草莓」（留下吻痕），事後乾脆不演了，直接在IG貼上二人接吻照，儘管呂男向法官聲稱二人並無苟且，但新竹地院最後認定二人侵害配偶權情節重大，判呂姓小王需賠償人夫15萬元。

黃男說，去年4月23日凌晨12點多，妻子陳女的同事呂男以送陳女生日禮物為由，約陳女至住家附近公園而非住家樓下，送一束乾燥花。5天後又與陳女相約至九份老街遊玩，當晚妻子回到家時，他發現妻子脖子上留有吻痕（俗稱種草莓）。隔天陳女到呂男家中吃飯，遭呂男妻子回家撞見時，呂男上半身未穿衣物，且二人當時是在房間裡而非客廳。

請繼續往下閱讀...

事後呂男乾脆將IG的大頭照更換為他與陳女的接吻照，兩人穿著情侶裝並戴對戒，黃男在陳女脖子上發現有吻痕，且陳女事後用OK繃貼上遮掩。

去年6月他與妻子及雙方家人相約見面將事情釐清，陳女承認與呂男有超越朋友關係。呂妻先前已對呂男及陳女就侵害配偶權一事提起損害賠償訴訟，經審理後二人賠償呂妻共15萬元，雙方達成和解，而黃男與陳女於去年8月離婚，足見呂男所為已造成黃男家庭破碎，影響黃男身心甚鉅。為此黃男憤而求償60萬元。

法官發現，由陳女自拍的二人合照，呂男已有狀似摟腰舉動，還從陳女肩膀後方攬住陳女而在陳女前方與她合力比出愛心手勢，兩人舉止親暱，還有親吻行為，顯然已逾越社會一般善良風俗對於有配偶之人與異性合理往來社交行為之範圍，侵害配偶權情節重大。最後判呂男需賠償15萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法