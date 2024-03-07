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首頁　>　社會

偷情已婚男醫稱他「老爺」 女助理教授辯：他像「肯德基爺爺」

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/03/07 17:06

〔記者王定傳／新北報導〕某知名私立大學護理學系傅姓女助理教授，被控與張姓醫師偷情，張妻發現2人交往密切，傅女還稱張男為「老爺」，甚至出現「弟弟還要忍耐」等鹹濕字句，傅女否認偷情，辯稱因張男外形酷似「肯德基爺爺」，才稱他「老爺」，至於「弟弟還要忍耐」是打字選錯字，新北地院依證據判定傅、張之間有逾男女通常社交禮節之情，判傅女賠償10萬元。

張妻提訴指控，她無意中發現2人過從甚密的LINE對話訊息，例如：傅女竟稱張男為「老爺」，且次數多達20餘次，對話間更多次出現「抱抱」、「弟弟也要忍耐」、「按到最深處」等露骨之詞，甚至還有接送上下班、一起用餐、共遊等情事；張妻並指，張男事後承認已與傅女交往8個月，並簽有悔過自白書，因此求償100萬元。

傅女辯稱，她與張男間並沒有任何逾越男女交往分際的對話，亦無任何超出同事、朋友關係行為，並未侵害張妻配偶權。

傅女並稱，她因久居澳大利亞，對中文詞語的引申含意，並無認識，因張男外形酷似「肯德基爺爺」，才稱他為「老爺」，而「抱抱」僅是日常對話中使用的一張貼圖，至於「弟弟還要忍耐」是她使用手機打字時選字錯誤所致，所謂「按到最深處」並非指張男替她按摩，而是指張男於課堂上為學生按摩。

法官則依據LINE對話記錄、張男自白書等證據判定2人有逾男女通常社交禮節之情，侵害張妻配偶權，傅女所辯，顯為避就之詞，判賠10萬元，可上訴。

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