三貂嶺驚傳2人跌落山谷 無呼吸心跳送醫搶救不治

消防隊員將患者搬運下山，送往醫院搶救。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/17 19:11

首次上稿 16:45

更新時間 19:11（新增2人搶救不治）

〔記者吳昇儒／新北報導〕60多歲郭姓、連姓男子今天與4名友人到新北市三貂嶺周邊山區健行時，因一時不慎跌落6層樓高的山崖。消防隊員趕抵救援時，發現兩人已無呼吸、心跳，雖迅速將傷者搬運下山送醫搶救，但最終仍不治身亡。

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新北市消防局於下午1時42分接獲民眾報案指出，位於三貂嶺第2、第3瀑布之間路段，有兩名男子跌落到6層樓深的山崖下方；消防局立刻派員前往搶救，但抵達時發現2人已無生命跡象，但仍迅速將人搬運下山，分別送往基隆長庚醫院及八堵礦工醫院搶救。

警方初步調查，郭、連2人與2男、2女性友人相約登山，下山時其中一人不慎從步道上跌落，另一人伸手搶救時也一同墜落。

同行的女性友人指出，走到案發地點時，步道突然縮小，隔沒多久就聽到後方同伴大喊有人掉下去，前往查看時，連、郭2人已經墜崖。

當地人士指出，事發地點並非公部門建造的步道，是早年民眾自行敲打成的石階，所以路幅並不寬敞。

連男送往基隆長庚醫院急救後，仍無法保住一命，晚間5時20分宣告不治身亡；另送往八堵礦工醫院的郭姓男子，也於晚間5時40分，宣告不治。

新北市瑞芳警分局已派員前往現場採證，並報請基隆地檢署檢察官相驗，釐清2人死因。

消防隊員將患者搬運下山，送往醫院搶救。（記者吳昇儒翻攝）

消防局目前已派遣救護車輛到現場，準備送往醫院搶救。（記者吳昇儒翻攝）

消防局目前已派遣救護車輛到現場，準備送往醫院搶救。（記者吳昇儒翻攝）

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